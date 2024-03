Message de condoléances et de solidarité de SM le Roi au président russe Vladimir Poutine

Partager Facebook

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de solidarité au Président de la Fédération de Russie, M. Vladimir Poutine, suite à l’agression terroriste ignoble qui a ciblé un centre de fêtes à Moscou, faisant plusieurs victimes et blessés.

Le Souverain exprime dans ce message la ferme condamnation du Royaume du Maroc de cet acte criminel lâche, ainsi que sa compassion et sa solidarité avec la Russie amie.

Sa Majesté le Roi exprime aux familles éplorées et au peuple russe Ses sincères condoléances et Ses vifs sentiments de compassion suite à cet incident tragique.

Le Souverain implore le Tout-Puissant d’accorder patience et réconfort au président et au peuple russes et prompt rétablissement aux blessés, et d’agréer les victimes dans Son Royaume incommensurable.

