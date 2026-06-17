Coupe du monde 2030 | M. Sánchez met en avant la forte portée de l’organisation tripartite

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Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a souligné, mercredi à Madrid, la forte portée symbolique de la coopération entre l’Espagne, le Maroc et le Portugal dans le cadre de l’organisation commune de la Coupe du monde de football 2030.

S’exprimant lors de la troisième réunion de la commission interministérielle chargée de la préparation de cet événement planétaire, M. Sánchez a affirmé que l’Espagne relève ce défi aux côtés de « deux pays amis et voisins », le Maroc et le Portugal, selon un communiqué de la présidence du gouvernement espagnol.

Le Chef de l’Exécutif espagnol a fait observer que le Mondial 2030 représente l’un des événements les plus importants de l’histoire récente de l’Espagne, rappelant qu’il s’agit de la plus grande compétition sportive au monde.

LR/MAP