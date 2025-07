Maroc–Équateur | Vers un renforcement du partenariat économique et commercial

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, s’est entretenu, vendredi à Casablanca, avec la ministre des Relations extérieures et de la Mobilité humaine de la République de l’Équateur, Gabriela Sommerfeld, autour des perspectives de coopération dans les secteurs du commerce et de l’industrie.

Cette rencontre s’inscrit dans la dynamique d’ouverture du Maroc sur l’Amérique latine et vise à identifier des opportunités d’échanges économiques et d’investissement, mutuellement avantageux.

Dans une déclaration à la presse à l’issue des discussions, M. Mezzour a indiqué que cette visite ministérielle a permis d’explorer les moyens de développer les relations économiques entre les deux pays.

Par la même occasion, des concertations ont également eu lieu, et la délégation équatorienne effectuera, samedi, une visite au port de Tanger Med, véritable porte d’entrée sur les marchés internationaux, a-t-il fait savoir.

Parallèlement, il a relevé que la position géographique de l’Équateur offre des perspectives prometteuses en matière d’échanges commerciaux et d’investissements, à même de renforcer le tissu économique marocain et d’élargir les réseaux de coopération du Royaume.

De son côté, Mme Sommerfeld a salué la tenue d’un échange constructif avec M. Mezzour, axé sur l’identification des complémentarités entre les secteurs productifs des deux pays.

Elle a, à cet égard, annoncé l’organisation prochaine de missions économiques croisées, en vue d’établir un agenda commun orienté vers des partenariats concrets.

Et de souligner : “Cette dynamique ouvre la voie à de nombreuses opportunités d’investissement et de coopération commerciale susceptibles de consolider nos économies respectives”.

LR/MAP