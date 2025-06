SAR le Prince Moulay Rachid préside l’Assemblée Générale Extraordinaire de la FRMG

Partager Facebook

Sous la présidence effective de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, la Fédération Royale Marocaine de Golf (FRMG) a tenu, ce lundi à Rabat, une Assemblée Générale Extraordinaire.

Convoquée conformément aux statuts de la FRMG, cette réunion a rassemblé les membres du Comité Directeur ainsi que les représentants des clubs.

Étaient également présents M. Mohamed Saâd Berrada, Ministre de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports et M. Faïçal Laraïchi, Président du Comité National Olympique Marocain, indique un communiqué de la Fédération.

Dans son allocution d’ouverture, Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, président de la FRMG, a salué les performances des sélections nationales juniors, récemment distinguées dans des compétitions continentales. Ces résultats illustrent les fruits d’une politique engagée depuis plusieurs années, qui repose sur un investissement fort dans la jeunesse, poursuit le communiqué.

En 2025, une nouvelle politique sportive vise l’encadrement de la jeunesse marocaine dans des parcours d’excellence à travers le Royaume. Il revient à l’ensemble des acteurs du golf de soutenir cette jeunesse, de l’inspirer et de lui offrir un environnement propice à son épanouissement.

Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a rappelé que cette vision a été initiée lors de son discours à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2019 dans lequel Son Altesse Royale avait souligné également le rôle important du métier de cadet.

La généralisation de la couverture sociale, lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le préserve, a représenté une avancée sociale majeure pour toutes les marocaines et tous les marocains. Dans ce cadre, Son Altesse Royale a insisté sur l’importance de déployer cette couverture sociale (couverture maladie obligatoire, retraite…) au profit d’une population importante, clé dans l’écosystème golfique national, à savoir les cadets, précise le communiqué.

La valorisation sociale et professionnelle des cadets est un levier stratégique du développement qualitatif du tourisme golfique. Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid maintient une volonté affirmée de préserver la profession de cadets et leur généraliser la couverture sociale.

C’est dans cet esprit qu’une circulaire a été émise afin de préserver cette profession traditionnelle, de garantir la dignité de ceux qui l’exercent, de protéger durablement les parcours et d’améliorer l’expérience golfique au Maroc. La mise en œuvre de ces mesures nécessitera une concertation continue avec les clubs.

Pour en assurer le suivi, la FRMG a mis en place une commission chargée de mettre en œuvre cette avancée majeure en coordination avec, d’une part, les représentants de l’écosystème golfique et, d’autre part, les acteurs du secteur de la prévoyance sociale au Maroc.

Dans cette perspective, deux protocoles d’accord ont été signés en présence de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid.

Le premier, conclu entre la FRMG et les représentants des clubs du Royaume, définit le cadre organisationnel et les principes de structuration du métier de cadet à l’échelle nationale.

Le second, signé avec la Caisse Nationale de Retraite et d’Assurances (CNRA), précise les modalités d’accompagnement en vue de déployer le dispositif de couverture sociale en faveur des cadets et la création d’un fonds de soutien dédié.

En conclusion de son discours, Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a réaffirmé son attachement à un développement durable du golf marocain, en appelant à une transition écologique fondée sur l’usage des eaux usées traitées pour l’irrigation des parcours.

Par la suite, l’Assemblée a ouvert la séance aux échanges avec les membres, dans un esprit d’écoute, de transparence et de concertation.

La séance s’est clôturée par la lecture du message d’allégeance adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, conclut le communiqué.

LR/MAP