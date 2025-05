Le Maroc et la Slovaquie déterminés à renforcer davantage leur partenariat dans tous les domaines d’intérêt commun

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Maroc et la Slovaquie ont réaffirmé leur détermination à renforcer davantage leur coopération bilatérale dans tous les domaines d’intérêt commun et convenu de promouvoir la coopération régionale et internationale afin de relever les défis globaux, notamment en matière de paix et de sécurité.

Dans une Déclaration Conjointe publiée à l’issue de leurs entretiens, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères et européennes de la République Slovaque, Juraj Blanár, ont “réaffirmé leur engagement à approfondir les relations bilatérales dans les domaines politique, économique, culturel et scientifique”.

Les deux parties “ont convenu de l’importance de renforcer le dialogue politique et de promouvoir les échanges de visites de haut niveau”. Dans cette dynamique, un Mémorandum d’Entente portant sur l’établissement d’un mécanisme de consultations politiques entre les deux ministères des Affaires étrangères a été signé par les deux ministres.

Les deux pays ont également insisté sur “l’importance de favoriser la coopération régionale et mondiale pour relever les défis communs tels que la paix et la sécurité, la prévention des conflits, le changement climatique, la sécurité, les migrations et le développement durable”, poursuit la Déclaration Conjointe.

Au niveau parlementaire, les deux ministres ont mis en exergue l’importance des contacts interparlementaires pour intensifier les échanges, notamment dans le cadre de l’Union interparlementaire (UIP).

Sur le plan culturel, le Maroc et la Slovaquie ont insisté sur l’importance de la coopération bilatérale dans les domaines culturel et académique comme levier pour promouvoir le développement humain et économique, ainsi que pour renforcer les échanges au niveau intergouvernemental et de la société civile, notamment dans les domaines de la science, de la recherche, de l’innovation et de l’économie bleue. Les deux pays ont “souligné l’importance de donner une nouvelle impulsion à leur coopération économique dans les secteurs d’intérêt commun, notamment ceux à forte valeur ajoutée”, notamment “l’énergie, la protection de l’environnement, la logistique, l’agriculture, l’industrie automobile et les technologies vertes”.

Dans ce sens, la Déclaration Conjointe a fait état de la volonté des deux parties de “faciliter les échanges commerciaux par la simplification des procédures douanières, l’élargissement de l’accès aux marchés, et la mise en œuvre effective des accords commerciaux”, de “favoriser les investissements mutuels”, notamment à travers un soutien ciblé pour les PME et “d’organiser régulièrement des forums d’affaires”.

Les deux pays ont réaffirmé “leur engagement mutuel à renforcer le dialogue et la coopération dans les domaines de la sécurité et de la migration, avec une attention particulière portée à la lutte contre la migration irrégulière”, relève-t-on dans la Déclaration Conjointe.

Rabat et Bratislava ont convenu également d’approfondir leur collaboration dans la lutte contre le terrorisme.

Au niveau de l’ONU, les deux pays se sont félicités du soutien mutuel de leurs candidatures respectives au Conseil de Sécurité des Nations Unies pour la période 2028-2029, et ont exprimé “leur volonté de coordonner leurs actions pour maintenir la paix et la sécurité internationales”.

De même, les deux parties “s’engagent à poursuivre leur consultation et coordination au sein des organisations internationales sur les questions multilatérales d’intérêt commun”, lit-on dans la Déclaration Conjointe.

LR/MAP