SM le Roi félicite SAR le Grand-Duc Guillaume de Luxembourg à l’occasion de son intronisation

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à SAR le Grand-Duc Guillaume de Luxembourg, Duc de Nassau, Prince de Bourbon-Parme, à l’occasion de son intronisation.

Dans ce message, le Souverain exprime à SAR le Grand-Duc Guillaume de Luxembourg ainsi qu’à SAR la Grande-Duchesse Stéphanie Ses félicitations chaleureuses et Ses vœux les meilleurs de bonheur pour son règne.

Sa Majesté le Roi saisit cette occasion pour souhaiter à Son Altesse Royale la plus grande prospérité dans l’exercice des responsabilités qui Lui sont confiées en tant que symbole de la Nation luxembourgeoise, garant de son unité et serviteur dévoué de son peuple.

“Je Me réjouis de la perspective d’œuvrer avec Votre Altesse Royale en vue de consolider la profonde amitié et l’étroite coopération entre Nos deux pays”, souligne Sa Majesté le Roi.

LR/MAP