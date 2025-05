La Slovaquie salue les Initiatives Stratégiques en faveur de l’Afrique lancées sous le leadership de SM le Roi

Partager Facebook

La Slovaquie a salué les Initiatives Stratégiques entreprises par le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur de l’Afrique.

Dans une Déclaration Conjointe signée à l’issue de la rencontre, tenue jeudi à Rabat, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et son homologue slovaque, Juraj Blanár, la République Slovaque a rendu hommage à l’engagement du Royaume, sous la Vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, en faveur de l’Afrique, mettant en avant le rôle actif et structurant du Maroc sur la scène internationale et au niveau du continent.

Dans cette Déclaration Conjointe, l’engagement constant du Royaume en faveur du continent africain est mis en lumière, ainsi que la contribution crédible et essentielle du Maroc dans la recherche de solutions aux défis auxquels le continent est confronté.

Les actions du Royaume, dans le cadre de l’Agenda migratoire de l’Union Africaine, sous la Conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Leader sur la question de la migration en Afrique, sont également saluées dans cette Déclaration Conjointe.

