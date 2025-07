Le Maroc et la Macédoine du Nord consolident leur coopération par la signature de nouveaux accords

Partager Facebook

Le Royaume du Maroc et la République de Macédoine du Nord ont franchi une nouvelle étape dans le renforcement de leur coopération bilatérale, à travers la signature, lundi à Skopje, de deux Mémorandums d’Entente visant à élargir et à structurer davantage leur partenariat sectoriel.

Ces instruments juridiques ont été signés à l’occasion de la visite de travail du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, à Skopje, où il s’est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur de la République de Macédoine du Nord, Timčo Mucunski.

Les deux parties se sont réjouies du renforcement continu du cadre juridique bilatéral dans des domaines spécifiques d’intérêt commun, traduisant leur volonté partagée d’inscrire la coopération entre le Royaume du Maroc et la République de Macédoine du Nord dans la durée.

Le Mémorandum d’Entente dans le domaine de la formation diplomatique constitue le cadre de référence des activités de coopération menées entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays, fondées sur les principes de réciprocité et d’avantages mutuels.

Il vise notamment à encourager l’organisation conjointe de programmes de formation, la tenue de conférences inaugurales ou d’interventions de haut niveau à l’occasion de visites officielles de personnalités éminentes des deux pays, ainsi que l’échange d’informations, de bonnes pratiques, d’expériences et d’analyses relatives aux évolutions en matière de formation diplomatique.

Le Mémorandum d’Entente signé dans le domaine du tourisme constituera un levier de coopération bilatérale, favorisant l’échange d’expertises, la promotion et valorisation réciproque des destinations, le renforcement des capacités institutionnelles, ainsi que la participation coordonnée aux initiatives d’investissement et aux salons spécialisés.

Ce cadre favorisera une meilleure visibilité de l’offre touristique des deux pays sur les marchés régionaux et internationaux.

Ces accords s’inscrivent dans le cadre de la dynamique renouvelée du partenariat entre Rabat et Skopje et reflètent la volonté des deux pays d’élargir leur coopération à des secteurs à haute valeur ajoutée, en cohérence avec leurs priorités nationales respectives et leurs engagements régionaux et multilatéraux.

