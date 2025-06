Le peuple marocain célèbre vendredi le 55e anniversaire de SAR le Prince Moulay Rachid

Partager Facebook

Le peuple marocain se joint à la Famille Royale pour célébrer vendredi, dans la liesse et la communion, le 55e anniversaire de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, un heureux événement qui offre l’occasion à tous les Marocains d’exprimer leurs chaleureuses félicitations et leurs sincères vœux de bonheur et de longue vie à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, à SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, à SAR le Prince Moulay Rachid et à l’ensemble de l’Auguste Famille Royale.

Né le 20 juin 1970 à Rabat, SAR le Prince Moulay Rachid obtient, en mai 1993, avec mention “Très Bien”, une licence en Droit public (option Administration interne) et un diplôme en Droit comparé à la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat.

Trois ans plus tard, Son Altesse Royale obtient avec mention “Très Bien” le deuxième certificat d’études supérieures (option Relations internationales).

Son Altesse Royale a soutenu publiquement, le 18 mai 2001 à l’Université Montesquieu-Bordeaux IV, une thèse de doctorat en Droit sur “l’Organisation de la Conférence Islamique : Étude d’une organisation internationale spécifique”, obtenu avec mention “Très Honorable avec les félicitations du jury et mention particulière pour sa publication”, eu égard à l’intérêt du sujet et à la qualité du travail.

Depuis son jeune âge, SAR le Prince Moulay Rachid s’est intéressé aux activités culturelles, sociales et sportives. A ce titre, Son Altesse Royale préside, depuis 1997, la Fédération nationale de scoutisme marocain, à laquelle il a insufflé une nouvelle dynamique.

Dans le même esprit et avec le même engagement, SAR le Prince Moulay Rachid assure la présidence de la Fédération Royale Marocaine de Tir aux Armes de Chasse, de la Fondation du Festival International du Film de Marrakech et de l’Association du Trophée Hassan II de Golf.

Depuis janvier 2018, Son Altesse Royale assure également la présidence de la Fédération Royale Marocaine de Golf.

Son Altesse Royale a présidé des manifestations d’envergure dans différents domaines ainsi que des cérémonies officielles et représenté Sa Majesté le Roi dans d’importants événements nationaux et internationaux, confortant le rayonnement du Maroc sur les scènes régionale et internationale.

Ainsi, lundi dernier, SAR le Prince Moulay Rachid a présidé une Assemblée Générale Extraordinaire de la Fédération Royale Marocaine de Golf. Le 17 avril, Son Altesse Royale a présidé, à l’espace OLM-Souissi à Rabat, l’ouverture de la 30e édition du Salon International de l’Edition et du Livre.

Le 09 du même mois, SAR le Prince Moulay Rachid, accompagné de Leurs Altesses les Princes Moulay Ahmed et Moulay Abdeslam, a visité le Mausolée Moulay Idriss Al Azhar à Fès, à l’occasion de la circoncision de SA le Prince Moulay Ahmed et de SA le Prince Moulay Abdeslam et ce, conformément aux traditions marocaines authentiques.

Le 07 février dernier, Son Altesse Royale a présidé, au site archéologique du Chellah à Rabat, le dîner de gala offert par SM le Roi, à l’occasion de la 49e édition du Trophée Hassan II de golf et de la 28e édition de la Coupe Lalla Meryem. Le lendemain, SAR le Prince Moulay Rachid a présidé, au Royal Golf Dar Es Salam à Rabat, la cérémonie de remise des Prix aux vainqueurs de la 49e édition du Trophée Hassan II de Golf et de la 28e édition de la Coupe Lalla Meryem.

Le 07 décembre 2024, SAR le Prince Moulay Rachid a représenté SM le Roi à la cérémonie de réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, avant de prendre part, le même jour, au dîner offert par le Président français, M. Emmanuel Macron, et son épouse, Mme Brigitte Macron, au Palais de l’Elysée, en l’honneur des Chefs d’Etat, de gouvernement et d’organisations internationales conviés à cette cérémonie.

Le 30 novembre de la même année, SAR le Prince Moulay Rachid, Président de la Fondation du Festival International du Film de Marrakech, a présidé, au Palais El Badiî à la Cité ocre, un dîner offert par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion de l’ouverture officielle de la 21e édition du Festival.

Le 28 octobre dernier, SAR le Prince Moulay Rachid a été présent, aux côtés de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR la Princesse Lalla Khadija et de SAR la Princesse Lalla Meryem, à la cérémonie d’accueil officiel, présidée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, du Président de la République Française, SEM. Emmanuel Macron et de son épouse Mme Brigitte Macron, qui effectuaient une visite d’Etat dans le Royaume à l’invitation du Souverain.

Le même jour, SAR le Prince Moulay Rachid a pris part à la cérémonie de signature de plusieurs accords entre le Royaume du Maroc et la République française, présidée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui était également accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR la Princesse Lalla Khadija et de SAR la Princesse Lalla Meryem, et le Président français, SEM. Emmanuel Macron, qui était accompagné de son épouse Mme Brigitte Macron.

Le lendemain, SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de LL.AA.RR les Princesses Lalla Khadija, Lalla Meryem, Lalla Asmaa et Lalla Hasnaa, avait offert un dîner officiel en l’honneur du Président de la République française, SEM. Emmanuel Macron et de son épouse Mme Brigitte Macron.

Le 30 septembre 2024, SAR le Prince Moulay Rachid avait présidé, au Parc d’Expositions Mohammed VI, la cérémonie d’ouverture de la 15e édition du Salon du cheval d’El Jadida, organisé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, sous le thème “L’élevage équin au Maroc : Innovation et défi”.

L’anniversaire de SAR le Prince Moulay Rachid constitue ainsi une occasion pour l’ensemble du peuple marocain de réaffirmer son attachement indéfectible au Glorieux Trône Alaouite et sa mobilisation constante derrière Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la réussite des grands chantiers de développement lancés par le Souverain pour la prospérité de Son peuple fidèle.

LR/MAP