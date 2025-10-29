Rabat | Le Royaume d’Eswatini salue la Vision Royale en faveur de l’Afrique

La ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Royaume d’Eswatini, Pholile Dlamini Shakantu, a salué, mercredi à Rabat, la Vision Royale en faveur de l’Afrique.

Dans ce sens, Mme Dlamini Shakantu a salué les initiatives Royales en faveur de l’Afrique qui illustrent la Vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI pour le développement du continent.

La ministre a aussi mis l’accent sur l’importance de l’initiative portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans le cadre du Processus des États Africains Atlantiques, qui vise à ériger l’espace africain atlantique en un cadre géostratégique clé, afin de renforcer la coopération intra-africaine et de promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité partagée.

En outre, Mme Dlamini Shakantu a loué l’opportunité offerte par l’Initiative Royale pour le Sahel, qui vise à faciliter l’accès des Etats du Sahel à l’Océan Atlantique en les reliant aux réseaux de transport et de communication de leur environnement régional.

