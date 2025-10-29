Rabat | Le Royaume d’Eswatini salue la Vision Royale en faveur de l’Afrique

Le Royaume d’Eswatini salue la Vision Royale en faveur de l’Afrique

La ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Royaume d’Eswatini, Pholile Dlamini Shakantu, a salué, mercredi à Rabat, la Vision Royale en faveur de l’Afrique.

Dans ce sens, Mme Dlamini Shakantu a salué les initiatives Royales en faveur de l’Afrique qui illustrent la Vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI pour le développement du continent.

La ministre a aussi mis l’accent sur l’importance de l’initiative portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans le cadre du Processus des États Africains Atlantiques, qui vise à ériger l’espace africain atlantique en un cadre géostratégique clé, afin de renforcer la coopération intra-africaine et de promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité partagée.

En outre, Mme Dlamini Shakantu a loué l’opportunité offerte par l’Initiative Royale pour le Sahel, qui vise à faciliter l’accès des Etats du Sahel à l’Océan Atlantique en les reliant aux réseaux de transport et de communication de leur environnement régional.

