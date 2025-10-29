Sahara Marocain | Le Royaume d’Eswatini réaffirme son soutien au plan d’autonomie

Partager Facebook

Le Royaume d’Eswatini a réaffirmé, mercredi à Rabat, son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc, à la souveraineté du Royaume sur son Sahara, et au plan d’autonomie en tant que “seule solution crédible, sérieuse et réaliste” au différend régional.

Cette position a été réitérée par la ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Royaume d’Eswatini, Pholile Dlamini Shakantu, en marge de la 1ère session de la Commission Mixte de Coopération entre le Maroc et l’Eswatini, lors d’entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, portant notamment sur l’excellence des relations entre les deux pays et les moyens de renforcer leur coopération multisectorielle.

A cette occasion, la cheffe de la diplomatie eswatinienne a réitéré la position constante de son pays, et réaffirmé le soutien de son pays à l’intégrité territoriale du Maroc et à la souveraineté du Royaume sur tout son territoire, y compris la région du Sahara marocain.

Le Royaume d’Eswatini, qui a ouvert en octobre 2020 un consulat général à Laâyoune, a aussi réitéré son plein soutien au Plan marocain d’autonomie comme étant “la seule solution crédible, sérieuse et réaliste” au différend régional autour du Sahara marocain.

