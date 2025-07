La Princesse Lalla Asmaa et la Première Dame du Salvador visitent le siège de la Fondation Lalla Asmaa

Partager Facebook

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa, Présidente de la Fondation Lalla Asmaa, et la Première Dame de la République du Salvador, Mme Gabriela Rodriguez De Bukele, ont visité, lundi à Rabat, le siège de la Fondation.

La visite de Mme Gabriela De Bukele à la Fondation Lalla Asmaa, reconnue comme une référence nationale et continentale dans l’accompagnement des enfants sourds et malentendants, s’inscrit dans le cadre d’un échange d’expériences et d’une collaboration renforcée autour des initiatives en faveur de l’inclusion des enfants sourds.

A cette occasion, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa et la Première Dame de la République du Salvador ont visité différents espaces de la Fondation et pu s’informer du modèle global adopté par cet établissement qui allie soins de pointe, rééducation, scolarisation spécialisée, accompagnement psychosocial et formation des familles.

Ainsi, Son Altesse Royale et Mme Gabriela Rodriguez De Bukele ont visité le camp d’été de la Fondation, notamment la serre pédagogique, avant de prendre connaissance des activités ludiques et des divers ateliers mis à la disposition des enfants, tels que ceux de la poterie, de diorama et de la pâte à sculpter.

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa et la Première Dame de la République du Salvador ont aussi visité les salles d’aérobic, des cours d’anglais et de l’American Sign Language (ASL), des cours de mise à niveau des élèves, ainsi que les ateliers de haute technologie et la salle d’orthophonie.

A cette occasion, il a été procédé à la présentation à SAR la Princesse Lalla Asmaa et à la Première Dame de la République du Salvador d’un robot qui sera utilisé dans l’apprentissage du langage des signes, ainsi que d’une application d’Intelligence Artificielle pour l’orthophonie.

Cette application est destinée à assurer l’accompagnement des orthophonistes dans l’évaluation, le suivi et la rééducation des enfants à travers une plateforme intelligente et interactive, à soutenir les familles grâce à des jeux et exercices adaptés à la maison, accessibles à tout moment, et à favoriser le développement du langage, de l’écoute et de la communication des enfants, en s’appuyant sur les données scientifiques et cliniques.

Dans le cadre de l’approche humanitaire de la Fondation Lalla Asmaa, vingt enfants sourds du Salvador bénéficieront prochainement de l’expertise marocaine en matière de handicap auditif, grâce à une initiative portée par la Fondation. Ils s’ajouteront aux 800 enfants marocains et aux 240 enfants issus de 21 pays d’Afrique et du Moyen-Orient ayant bénéficié d’opérations et d’accompagnement de la Fondation lors d’une mission humanitaire exceptionnelle, depuis le lancement du programme NASMAA en 2002. Cette nouvelle étape illustre l’internationalisation croissante de l’engagement humanitaire marocain dans ce domaine.

Dans cette dynamique, la Fondation Lalla Asmaa avait amorcé un partenariat stratégique avec la Gallaudet University de Washington, référence mondiale dans l’enseignement supérieur pour les personnes sourdes, portant sur le développement de nouveaux programmes de recherche, de formation et d’échange.

La Première Dame de la République du Salvador a également été informée des partenariats stratégiques de la Fondation, notamment les trois conventions structurantes signées en juin dernier, visant à renforcer l’inclusion numérique, l’insertion professionnelle et la coopération scientifique.

Ces initiatives traduisent la volonté de la Fondation Lalla Asmaa d’accompagner les jeunes bien au-delà de la scolarisation, en leur donnant accès aux compétences numériques de demain, en facilitant leur insertion professionnelle, et en s’ouvrant toujours davantage à la coopération académique et scientifique.

A cette occasion, SAR la Princesse Lalla Asmaa et la Première Dame de la République du Salvador ont eu des entretiens au siège de la Fondation.

A leur arrivée au siège de la Fondation, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa et la Première Dame de la République du Salvador ont passé en revue une section des Forces Auxiliaires qui rendait les honneurs, avant d’être saluées par M. Mohamed Saad Berrada, ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, M. Amine Tahraoui, ministre de la Santé et de la Protection Sociale, M. Azzedine El Midaoui, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, M. Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mme Naima Ben Yahia, ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, et M. Fouzi Lekjaa, ministre délégué auprès de la ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget, membres du Conseil d’Administration de la Fondation.

SAR la Princesse Lalla Asmaa et Mme Gabriela Rodriguez De Bukele ont également été saluées par Alejandra Samour Santillana, chargée d’affaires auprès de l’Ambassade du Salvador au Maroc, M. Mohamed Yacoubi, Wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, M. Rachid El Abdi, président du Conseil de la région, M. Abdelaziz Derouich, Président du Conseil préfectoral de Rabat, Mme Fatiha El Moudni, présidente du Conseil communal de Rabat, M. Abdelillah El Idrissi El Bouzidi, président du conseil d’arrondissement Agdal-Riad, M. Karim Essakalli, président délégué de la Fondation Lalla Asmaa, M. Rachid Mouaatassim, directeur de la Fondation, ainsi que par des membres du Conseil d’administration de la Fondation et d’autres personnalités.

