Laâyoune | L’intelligence artificielle et ses implications pour la pratique médicale en débat

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Les enjeux liés à l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) dans la pratique médicale ont été au centre d’une conférence scientifique organisée, lundi à Laâyoune, sous le thème « Le médecin à l’ère de l’intelligence artificielle : défis, opportunités et perspectives ».

Initiée par la Faculté de médecine et de pharmacie de Laâyoune, en partenariat avec l’Association du Corps Médical de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra (ACML), cette rencontre a réuni des médecins, enseignants, chercheurs, étudiants en sciences de la santé ainsi que des professionnels du secteur, autour des mutations profondes que connaît aujourd’hui le domaine médical sous l’effet du développement rapide des technologies numériques.

Animée par la professeure Amal Bourquia, spécialiste en néphrologie, santé numérique et intelligence artificielle appliquée à la médecine, cette conférence a permis de mettre en lumière les perspectives offertes par l’IA dans plusieurs domaines, notamment l’aide au diagnostic, la médecine prédictive, l’analyse des données médicales, la personnalisation des traitements et l’amélioration de l’organisation des soins.

Intervenant à cette occasion, Mme Bourquia a souligné que l’intelligence artificielle constitue aujourd’hui un levier majeur d’innovation dans le secteur de la santé, tout en rappelant que son utilisation doit s’inscrire dans une approche responsable et centrée sur le patient.

L’IA représente un outil puissant d’aide à la décision nécessitant une parfaite maîtrise de ses concepts, de ses applications et de ses limites, a indiqué Mme Bourquia.

Elle a, dans ce sens, insisté sur l’importance de renforcer la formation des professionnels de santé afin de leur permettre de s’approprier ces nouvelles technologies et de les intégrer de manière éthique et sécurisée dans leur pratique quotidienne.

La conférencière a également mis l’accent sur les défis associés au déploiement de l’intelligence artificielle dans le domaine médical, notamment ceux liés à la protection des données de santé, à la fiabilité des algorithmes, à la transparence des systèmes utilisés ainsi qu’au maintien du rôle central du médecin dans la prise de décision clinique.

Par ailleurs, elle a relevé que l’émergence de l’intelligence artificielle ouvre de nouvelles perspectives pour l’amélioration de la qualité des soins, le renforcement de l’efficacité des systèmes de santé et l’optimisation de la prise en charge des patients.

Pour sa part, la doyenne de la Faculté de médecine et de pharmacie de Laâyoune, Fatima Zahra Alaoui, a mis l’accent, dans une déclaration à la presse, sur l’importance de sensibiliser les médecins et les étudiants à l’importance de l’IA, d’autant qu’il s’agit d’une technologie désormais incontournable.

Dans ce sens, elle a évoqué la nécessité d’accompagner cette technologie par des dispositifs de formations adaptés.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des initiatives visant à renforcer le débat scientifique autour des technologies émergentes et à préparer les futurs professionnels de santé aux transformations qui redessinent progressivement les pratiques médicales à l’échelle mondiale.

LR/MAP