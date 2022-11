SA la Princesse Lalla Zineb préside la cérémonie de signature d’une convention-cadre de partenariat visant l’appui des structures d’accueil des enfants en situation difficile

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Son Altesse la Princesse Lalla Zineb, Présidente de la Ligue marocaine pour la protection de l’enfance (LMPE), a présidé, mercredi au Centre Lalla Amina de Rabat, la cérémonie de signature d’une convention-cadre de partenariat entre la Ligue et le ministère de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, visant à appuyer les structures d’accueil des enfants en situation difficile.

“Dans le cadre du programme d’action d’appui aux structures d’accueil des enfants en situation difficile, Son Altesse la Princesse Lalla Zineb, Présidente de la Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance (LMPE), a présidé mercredi 23 novembre 2022, au Centre Lalla Amina de Rabat, la cérémonie de signature de la convention-cadre de partenariat avec la ministre de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, Aawatif Hayar”, indique un communique de la LMPE.

Cette convention de partenariat s’assigne pour objectif la contribution au soutien financier du fonctionnement des centres d’accueil des enfants privés de famille relevant de la Ligue, et ce en vue d’améliorer la qualité des prestations fournies aux pensionnaires de ces centres et de renforcer les mécanismes de protection et d’intégration institutionnelle de cette catégorie d’enfants, précise le communiqué.

En vertu de cette convention, le personnel de la ligue bénéficiera des différents programmes de formation et de développement des compétences initiés par le ministère pour la promotion des droits de l’enfant et de son insertion sociale, ajoute la même source.

A cette occasion, SA la Princesse Lalla Zineb a rappelé les grandes lignes du programme d’action de la Ligue visant l’extension des centres de prise en charge des enfants séparés de leur milieu familial et l’augmentation de la capacité d’accueil des structures existantes, en vue de répondre aux besoins pressants de la population cible, conformément aux Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

De son côté, Mme Hayar a réitéré l’engagement de son département pour soutenir les efforts consentis par la Ligue dans le domaine de la protection de l’enfance et donner une impulsion aux actions sociales portant sur la prise en charge, l’accompagnement et l’intégration des groupes vulnérables, et plus particulièrement les enfants en situation difficile et de handicap.

LR/MAP