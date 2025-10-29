Rabat | Tenue de la 1re Session de la Commission Mixte de Coopération Maroc-Eswatini

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a co-présidé, mercredi à Rabat, aux côtés de la ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Royaume d’Eswatini, Pholile Dlamini Shakantu, les travaux de la première session de la Commission Mixte de Coopération entre les deux pays.

Cette Commission traduit une volonté commune de renforcer et d’approfondir les liens d’amitié et de solidarité entre le Royaume du Maroc et le Royaume d’Eswatini.

Cette première session a été l’occasion aux deux ministres de procéder à la signature d’un Procès-Verbal, d’un Communiqué Conjoint, d’une feuille de route, ainsi que de cinq accords de coopération couvrant divers domaines, notamment la jeunesse, la justice, l’exemption de visa diplomatique, la formation diplomatique et le tourisme.

Les deux responsables ont également affirmé leur volonté de continuer à œuvrer conjointement pour asseoir un partenariat dense et multidimensionnel, qui s’inscrit dans le cadre de la vision partagée par les Chefs d’Etat des deux pays, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Sa Majesté le Roi Mswati III.

