ANSS | 3,9 millions de ménages bénéficiaires du programme des aides sociales directes

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Le programme des aides sociales directes (ASD) a permis de soutenir 3,9 millions de ménages, dont 5,5 millions d’enfants et 1,7 million de personnes âgées, a révélé l’Agence Nationale du Soutien Social (ANSS).

Sur le plan territorial, 60 % des bénéficiaires relèvent du milieu rural, a indiqué l’Agence dans son rapport d’activité au titre de l’année 2025, documentant ses principales réalisations et les étapes marquantes de sa première année d’exercice, notant que la corrélation entre la carte de la pauvreté multidimensionnelle et la répartition géographique des bénéficiaires se révèle quasi totale.

Cette concordance confirme l’efficacité du ciblage opéré par le Registre Social Unifié, lequel oriente l’aide selon les zones de vulnérabilité territoriale, précise l’ANSS, à laquelle le législateur a confié la gestion, le suivi et l’évaluation de l’ASD, en application des Hautes Orientations Royales visant à consolider les fondements de l’État social.

L’effort financier consenti traduit cette ambition : depuis le lancement du programme en décembre 2023 et jusqu’à fin décembre 2025, les montants versés aux familles totalisent 51 milliards de dirhams.

« Rapportée à la richesse nationale, l’enveloppe annuelle du programme représente environ 2 % du Produit Intérieur Brut, un taux qui se situe au-delà de la moyenne observée dans les pays en développement où ce rapport représente entre 0,5 % et 1,5 %. Un niveau d’investissement qui positionne le Royaume comme référence dans son environnement continental et régional », poursuit la même source.

Elle précise qu’au cours de sa première année d’exercice, l’ANSS a lancé sa première représentation territoriale pilote dans la province d’El Jadida, avec l’ambition de transformer l’aide sociale d’un mécanisme financier à un levier d’inclusion productive.

Cet objectif repose sur un accompagnement individualisé des bénéficiaires, assuré par les référents sociaux de l’Agence, dans le cadre d’un partenariat institutionnel avec les différents acteurs locaux. « L’Agence entend généraliser progressivement ce modèle à l’échelle nationale, selon une méthodologie rigoureuse, soucieuse de l’équité territoriale et contribuant au développement territorial intégré Voulu par Sa Majesté le Roi, que Dieu L’Assiste », explique-t-on.

Pour mieux cerner les besoins des bénéficiaires, l’ANSS a adopté une approche analytique visant à approfondir la compréhension de la structure sociale des familles et à adapter ses interventions à leurs atouts, en tenant compte des facteurs de vulnérabilité qui caractérisent leur situation.

Cette démarche a abouti à une classification des ménages bénéficiaires en cinq groupes, dont les caractéristiques sont étayées dans le Rapport d’activité de l’Agence : les « Foyers émergents (1,2 million de familles), les « Foyers en mue » (986 000), les « Tandems de vie » (946 000), les « Nids désertés » (584 000) et les « Solitaires sans relais » (156 000).

Le rapport présente aussi les résultats de l’étude de terrain menée par l’ANSS dix-huit mois après le lancement du programme. Celle-ci révèle que les Aides Sociales Directes représentent en moyenne 18 % du revenu des familles bénéficiaires, et que 87 % ont fait état d’une baisse de leur anxiété financière.

S’agissant de leurs attentes, 40 % souhaitent bénéficier d’un accompagnement vers l’insertion professionnelle, et 77 % affirment leur ambition d’assurer à leurs enfants un niveau d’éducation supérieur.

Au-delà du bilan, le rapport annuel trace les perspectives du programme en explorant des trajectoires d’inclusion productive des bénéficiaires. Celles-ci comprennent notamment des mesures d’accompagnement destinées à renforcer l’accès au marché du travail et à encourager la scolarisation des élèves, afin de faire des aides sociales directes un instrument efficace de lutte contre la vulnérabilité et un levier d’autonomisation économique et sociale.

L’ANSS est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, créé en vertu de la loi n° 59-23, pour la mise en œuvre de la politique de l’État en matière d’Aides Sociales Directes (ASD).

Au cours de sa première année d’activité, l’Agence a engagé les actions essentielles à son démarrage, parmi lesquelles l’adoption de ses textes de référence, le recrutement de ses ressources humaines et l’investissement dans les infrastructures techniques et digitales nécessaires à la prise en charge de ses missions.

Le budget de l’ANSS se répartit en trois titres : les dépenses du régime des ASD, les dépenses de fonctionnement et les dépenses d’investissement de l’Agence.

Aussi, et conformément à son règlement comptable et financier, le budget du programme des ASD et les budgets d’équipement et de fonctionnement de l’Agence sont strictement distincts, garantissant une frontière claire entre les ressources destinées aux bénéficiaires et celles allouées à la gestion.

Le rapport entre les dépenses de gestion de l’Agence et celles du Programme ASD ne dépasse pas 0,8 %, tandis que le budget d’investissement a été engagé à 85 % en cette année de lancement.

LR/MAP