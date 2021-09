Le Prix “Jean Jaurès de la Paix” décérné à SM le Roi Mohammed VI

Partager Facebook

Le jury du Prix “Jean Jaurès de la Paix”, créé par le Centre européen pour la paix et la résolution des conflits, réuni mardi dans la capitale française, a choisi le roi Mohammed VI pour porter le titre d’”Homme de Paix pour l’année 2021″, en reconnaissance de son grand rôle dans la diffusion des valeurs de paix à l’intérieur et à l’extérieur du Maroc.

Le 21 septembre de chaque année, la Journée internationale de la paix est célébrée dans le monde entier. Pour le Centre, cette journée serait consacrée au renforcement des idéaux de paix au sein de toutes les nations et dans tous les peuples, lit-on dans un communiqué.

En tant qu’organisation non gouvernementale européenne œuvrant dans le domaine de la paix et de la stabilité, trouvant des solutions aux conflits et réduisant les tensions dans les zones de conflit et de guerre, le Centre a créé cette année un prix annuel pour “honorer des personnalités internationales qui rendent des services au monde et à l’humanité dans le domaine de la paix, et la diffusion des valeurs de coexistence, de tolérance et d’acceptation de l’autre”, sous le nom “Prix Jean Jaurès de la Paix”, ce pacifiste français opposé à la grande guerre mondiale.

Après délibérations et discussions approfondies, le comité a choisi la personnalité de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour plusieurs raisons et facteurs, souligne la même source, notant que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a été choisi cette année pour “sa contribution à l’édification d’une société de justice et de paix entre les hommes et les nations, ses actions très louables en faveur de promotion du développement de l’Afrique à travers sa diplomatie économique, sécuritaire, humanitaire, culturelle et spirituelle”.

“Le Maroc, sous les Hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, œuvre inlassablement pour le renforcement des valeurs de paix, d’harmonie et de respect de la diversité culturelle et cultuelle, aux niveaux national, régional et international”, poursuivant, faisant observer que le Royaume “réitère son engagement indéfectible à la promotion des valeurs de paix, de dialogue entre les religions et les cultures, de respect mutuel et de la dignité humaine, et reste disposé à poursuivre son engagement pour lutter contre les discours haineux”.

Et d’ajouter que les “actions du Maroc dans le domaine de la lutte contre toutes les formes de discrimination, de xénophobie, de haine et de rejet de l’autre, y compris l’islamophobie, l’antisémitisme et la christianophobie, contribuant notamment largement à l’adoption et à la mise en œuvre des plans d’action, documents et résolutions qui constituent la pierre angulaire des efforts et initiatives onusiens visant la promotion de la culture de la paix et la lutte contre tous les maux de discrimination et d’exclusion”.

“Le Maroc est entré dans la troisième décennie sous le leadership de Sa Majesté. Cela nous a fait regarder dans la crainte et l’admiration de voir le pays avoir ses élections les plus réussies à ce jour, avec un taux de participation record”, souligne le centre.

Selon le communiqué, l’engagement africain du Maroc sous le “leadership éclairé” du souverain ne cesse de se consolider d’année en année au bénéfice d’une Afrique prospère, stable et en paix et au service des intérêts des populations du continent, notant que depuis le retour du Royaume au sein de l’UA, “le citoyen africain a été toujours une priorité de la vision royale, comme en témoigne l’ouverture à Rabat de l’Observatoire Africain des Migrations au Maroc, suite à la proposition de SM le Roi Mohammed VI en sa qualité de Leader de l’UA sur la question de la migration”.

