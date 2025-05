Nasser Bourita s’entretient avec son homologue égyptien Dr Badr Abdel Aaty

Partager Facebook

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu, mercredi à Rabat, des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Affaires des Égyptiens à l’étranger, Dr Badr Abdel Aaty.

Au cours de cette rencontre, les deux ministres ont passé en revue les relations bilatérales et les moyens de les développer et de les hisser à des paliers supérieurs, conformément aux directives des dirigeants des deux pays, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son frère Son Excellence le Président Abdel Fattah al-Sissi, que Dieu Les préserve, à même de répondre aux aspirations des deux peuples frères.

Ainsi, les deux ministres ont salué l’excellence et la solidité des relations entre le Maroc et l’Égypte, réaffirmant leur volonté commune de leur insuffler une dynamique plus forte et de les hisser à un niveau supérieur dans divers domaines, notamment sur le plan économique.

Ils ont aussi exprimé leur aspiration à renforcer les relations économiques entre les deux pays, pour davantage de complémentarité, d’équilibre et d’intérêts mutuellement bénéfiques dans le cadre d’une vision “gagnant-gagnant”.

Partant de cette conviction, les deux ministres ont mis l’accent sur la nécessité de consolider les relations de coopération intenses et bénéfiques entre les secteurs privés dans les deux pays.

Pour renforcer les mécanismes institutionnels régissant les relations entre le Royaume du Maroc et la République Arabe d’Égypte, les deux ministres ont convenu de mettre en place une commission conjointe de coordination et de suivi au niveau des chefs de gouvernement des deux pays, composée des ministres de différents départements et qui se réunira de manière périodique et par alternance dans les deux pays.

Ils ont convenu aussi de tenir, au cours de cette année au Caire, la 4e session du mécanisme de dialogue, de coordination et de concertation politique et stratégique.

Par ailleurs, les deux ministres ont discuté des questions régionales et internationales d’intérêt commun, soulignant l’importance de renforcer la solidarité arabe et de promouvoir l’action arabe commune, en tant que l’un des fondements de la stabilité et du développement dans la région arabe.

Au sujet de la question palestinienne, les deux ministres ont réaffirmé la position constante de leurs pays respectifs en soutien aux droits légitimes du peuple palestinien, à la tête desquels son droit à établir son État indépendant sur les frontières du 4 juin 1967 avec Al-Qods Est comme capitale, conformément aux résolutions de la légalité internationale y afférentes et de l’Initiative de paix arabe.

S’agissant de la situation dans la bande de Gaza, ils ont souligné la nécessité de parvenir, le plus tôt possible, à un accord de cessez-le-feu global, d’en appliquer toutes les clauses et de parachever toutes ses étapes, d’assurer l’acheminement fluide et en quantités suffisantes des aides humanitaires, en prélude à la reconstruction et partant d’aller de l’avant vers une perspective politique dans le cadre de la solution à deux Etats.

