Développement, Chantiers stratégiques, leadership… | De Feu SM Hassan II à SM Mohammed VI, deux styles un même combat

SM le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de SA le Prince Moulay Ahmed, a présidé, dimanche 13 octobre 2024 au Mausolée Mohammed V à Rabat, une Veillée religieuse en commémoration du 26ème Anniversaire de la Disparition de Feu SM le Roi Hassan II. Un Monarque qui a marqué de son empreinte, l’Histoire contemporaine du Maroc.

Cette commémoration qui intervient à quelques jours de la célébration du 49ème Anniversaire de la Marche Verte (6 novembre 2024), est l’occasion de rendre hommage à un Roi Visionnaire qui a guidé le Maroc sur la voie de la modernité, tout en préservant son identité plurielle et sa civilisation millénaire. Une dynamique que SM le Roi Mohammed VI a veillé à poursuivre, depuis son Intronisation en 1999.

Un Roi en avance sur son temps

Dès son intronisation, le 3 mars 1961, Feu Sa Majesté Hassan II, s’est engagé dans une voie d’édification et d’unification qui a conféré au Royaume une position privilégiée dans le concert des Nations, lui permettant de consolider sa stabilité, de s’engager sur la voie du développement et d’œuvrer à parachever son intégrité territoriale.

Sous le Règne de Feu Hassan II, le Maroc a pu consolider son unité nationale, notamment avec la récupération des Provinces de Sidi Ifni (30 juin 1969) et d’Oued Eddahab (14 août 1979). La pierre angulaire de la défense de l’intégrité territoriale du Royaume fut, sans conteste, l’organisation de la glorieuse Marche Verte, le 6 novembre 1975. Cette épopée pacifique qui restera dans les annales de l’Histoire humaine, a permis au Maroc de recouvrer ses Provinces du Sud, de manière pacifique.

Dès les premières années de son Règne, l’architecte de la Marche Verte, Feu le Roi Hassan II, était conscient de l’importance de construire une économie nationale indépendante, solide et résiliente. C’est ainsi que le regretté Souverain a initié en 1966, une avant-gardiste édification des Barrages. Ce Programme volontariste a fait ses preuves, notamment lors des cycles récurrents de sécheresse et de pénuries d’eau auxquels le Maroc sera confronté, quelques années plus tard.

Outre la croissance économique, Feu SM le Roi Hassan II avait à cœur de préserver les valeurs de cohésion, de solidarité et d’entraide qui caractérisent la société marocaine. A cet effet, divers chantiers stratégiques dans divers domaines, outre des réformes politiques, économiques et sociales, ont été mises en place par le regretté Souverain.

Sur le plan international, le charisme, la perspicacité et l’ouverture d’esprit de Feu Sa Majesté Hassan II, lui ont valu le respect et l’admiration des Dirigeants et Chefs d’Etats à travers le monde. Sous sa Conduite avisée, le Maroc s’est forgé une place dans le concert des Nations, a fait entendre sa voix dans diverses Instances internationales et a joué un rôle de premier plan dans un certain nombre de dossiers régionaux et internationaux, tels que le conflit arabo-israélien, les missions de paix de l’Organisation des Nations-Unies (ONU), outre le rôle déterminant du Royaume dans la création de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA), ancêtre de l’Union Africaine (UA), et de l’Union du Maghreb Arabe (UMA), entre autres.

Les actions de Feu Sa Majesté Hassan II en faveur de l’instauration de la paix et la réalisation du développement et de la prospérité en Afrique, reconnues dans le monde entier, lui ont valu, le 1er novembre 2022, un Prix Panafricain (posthume) décerné par l’Ethiopie au défunt Souverain pour son dévouement et sa contribution à l’émancipation du Continent et au Panafricanisme.

En politique étrangère, le Défunt Souverain a adopté une Vision claire et équilibrée qui prônait l’ouverture au monde occidental et la modernité, tout en préservant l’identité et les racines du Maroc en tant que pays islamique, arabe, africain et méditerranéen.

En commémorant le 26ème Anniversaire de la disparition de Feu SM le Roi Hassan II, le Maroc rend hommage à la mémoire d’un grand bâtisseur qui a permis au Royaume d’entrer pleinement dans l’ère de la modernité. C’est également l’occasion pour le Peuple marocain, de réitérer son attachement au Trône et son adhésion aux grands chantiers initiés par son digne successeur, SM Mohammed VI, au service d’un Maroc moderne, développé et prospère.

25 ans de changements profonds

Le 30 juillet 1999, SM le Roi Mohammed VI reprenait le flambeau pour poursuivre l’œuvre de l’édification d’un Maroc moderne et prospère, initiée par Feu Sa Majesté Hassan II.

Depuis son accession au Trône, SM le Roi a mis le Maroc sur de nouveaux rails de modernité, solidarité, réformes en interne ; et de leadership aux niveaux régional et international. Feu Hassan II disait que «Le Style c’est l’Homme». Sous le Règne de SM le Roi Mohammed VI, le Royaume a amorcé un virage résolument social.

La Fondation Mohammed V pour la Solidarité, créée en 1998, soit une année avant l’Intronisation du Souverain, est le fer de lance de cette dynamique sociale multiforme. La démarche Royale a permis au Maroc de renforcer les valeurs d’entraide, profondément ancrées dans la culture marocaine, valeurs qui se sont manifestées en plusieurs occasions, notamment au lendemain du Séisme qui a frappé le pays le 8 septembre 2023, causant d’importants dégâts humains et matériels, particulièrement au niveau de la Province d’Al Haouz.

La Monarchie sociale voulue par SM le Roi Mohammed VI s’est également illustrée par une multitude de Programmes, destinés à lutter contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion. Parmi ces Programmes, figurent l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), le Régime d’Assistance Médicale (RAMED), les Programmes d’Habitat social et ceux initiés par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, dans les quatre coins du Royaume.

Depuis son lancement le 18 mai 2005 par le Souverain, l’INDH a permis d’élargir l’accès aux services sociaux de base, de promouvoir des activités génératrices d’emplois et de revenus et ainsi améliorer les conditions de vie des personnes souffrant d’une grande vulnérabilité ou ayant des besoins spécifiques.

Aujourd’hui, la généralisation de la protection sociale est venue consolider ces acquis pour réduire les risques économiques et sociaux au profit des couches sociales vulnérables. Ce Chantier Royal repose sur des piliers clairement définis par le Souverain lors du Discours d’ouverture du Parlement, le 9 octobre 2020, et consignés dans la Loi-cadre 09.21 promulguée le 23 mars 2021.

SM le Roi Mohammed VI a érigé le Maroc en acteur économique majeur au niveau continental, grâce entre autres à la forte présence en Afrique, de grandes Banques et Compagnies d’Assurances marocaines dans de nombreux pays africains, outre le rôle que joue l’Office Chérifien des Phosphates qui contribue fortement, au développement d’une agriculture durable et résiliente sur le continent.

Sous l’Impulsion Royale, le Royaume est devenu en l’espace de quelques années, le 1er constructeur automobile au niveau du continent, grâce principalement à son ouverture sur les investisseurs étrangers, outre l’industrie aéronautique qui connait un véritable essor au niveau national, faisant du Maroc un acteur clé dans ce domaine, au niveau mondial.

En 1999, le Maroc ne comptait que 400 kilomètres d’autoroutes. Aujourd’hui, le pays dispose d’un Réseau autoroutier d’une longueur de 1.400 kilomètres. Idem pour le Réseau ferroviaire long de 2.110 kilomètres, dont 600 kilomètres à deux sens et 1.284 de lignes à propulsion électrique. Etant le seul pays africain à disposer d’un Train à Grande Vitesse (TGV), reliant Casablanca à Tanger, via Rabat et Kénitra, le Royaume ambitionne de passer à la vitesse supérieure en matière de développement de ses voies ferrées. Dans ce cadre, l’Office National des Chemins de Fer (ONCF), prévoit la construction d’une Ligne à Grande Vitesse entre Kenitra et Marrakech, et une deuxième, reliant Marrakech à Agadir. L’objectif étant non seulement d’améliorer le transport de passagers, mais aussi, de faciliter la circulation des marchandises.

En 25 ans de Règne, SM le Roi Mohammed VI a changé le visage du Maroc. Sous la Conduite Royale, la grande transformation du pays se poursuit, à vitesse grand V, dans tous les domaines.

ML