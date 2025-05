La République Arabe d’Égypte soutient la souveraineté des pays et leur intégrité territoriale (MAE)

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Affaires des Égyptiens à l’étranger, Dr Badr Abdel Aaty, a réaffirmé mercredi à Rabat, l’attachement de la République Arabe d’Egypte aux positions et principes contenus dans le Communiqué conjoint du 10 mai 2022, publié à l’issue de la visite au Maroc de l’ancien chef de la diplomatie égyptienne.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de sa rencontre avec M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Dr Badr Abdel Aaty a souligné que les positions qui régissent la politique étrangère de l’Egypte consistent en la préservation de la souveraineté des Etats et de leur intégrité territoriale, la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays et l’action pour la réalisation du développement économique des peuples.

LR/MAP