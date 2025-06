Le MAE ghanéen salue l’élan croissant des relations bilatérales entre le Maroc et le Ghana dans le domaine économique

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministre des Affaires étrangères de la République du Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, a salué l’élan croissant des relations bilatérales entre son pays et le Maroc dans le domaine économique.

Dans un communiqué conjoint publié, jeudi à Rabat, à l’issue de la rencontre entre M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, et son homologue ghanéen, les deux ministres se sont réjouis de l’excellence des liens d’amitié et de coopération existants entre les deux pays et de la qualité des sentiments d’estime et de respect qui caractérisent les rapports entre les deux Chefs d’État, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et SEM. John Dramani Mahama, Président de la République du Ghana.

MM. Bourita et Okudzeto Ablakwa se sont, en outre, félicités du progrès réalisé dans les relations entre les deux pays, depuis la visite officielle de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Ghana, en février 2017.

Ce progrès, marqué par la présence croissante des entreprises marocaines au Ghana dans divers secteurs, notamment les fertilisants, les banques et les infrastructures, témoigne des fondements solides sur lesquelles se base la coopération entre le Royaume et la République du Ghana.

Les deux ministres se sont engagés à promouvoir davantage un partenariat dynamique et efficace entre les acteurs économiques des deux pays, et à explorer de nouvelles opportunités d’investissement et de commerce.

Dans ce cadre, ils ont examiné l’organisation d’une “Mission économique marocaine” au Ghana, suivie d’une “Semaine de promotion économique du Ghana” au Maroc.

Par ailleurs, les deux hauts responsables ont souligné l’intérêt porté par les Chefs d’État des deux pays frères au développement de leurs relations économiques dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant.

A cet effet, ils ont convenu d’établir un Comité de suivi afin de superviser la mise en œuvre des accords bilatéraux, notamment dans les domaines de l’agriculture, de la pêche, de l’énergie renouvelable, de la logistique, de l’économie digitale et de l’éducation.

LR/MAP