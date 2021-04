Signature d’une convention de partenariat pour faire connaître l’histoire et la civilisation marocaines sous le règne de la Dynastie Alaouite

Partager Facebook

Une convention de partenariat visant à faire connaître l’histoire et la civilisation du Royaume sous le règne de la Dynastie Alaouite a été signée, dimanche, au Mausolée Moulay Ali Cherif à Marrakech, entre le ministère de la culture, de la jeunesse et des sports (Département de la culture) et la Fondation Moulay Ali Cherif Al-Mourrakouchi.

Paraphée par le ministre de la culture, de la jeunesse et des sports, M. Othmane El Ferdaous, et le président de la Fondation Moulay Ali Cherif Al-Mourrakouchi, Moulay Slama Alaoui, en présence du Wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, M. Karim Kassi-Lahlou, la convention vise à promouvoir les composantes de la culture marocaine et à faciliter l’accès des citoyens à cette culture à travers le renforcement des mécanismes du rayonnement et la diversification de l’offre culturelle.

La convention permettra à la Fondation Moulay Ali Cherif Al-Mourrakouchi d’exploiter et d’utiliser les espaces culturels relevant du ministère dans le cadre de la mise en œuvre des composantes de son programme culturel et artistique annuel.

Elle vise aussi la promotion de la qualité de l’offre culturelle et la généralisation de l’accès des citoyens à cette offre, notamment les enfants et les jeunes, l’encouragement de la création culturelle et littéraire et le soutien des initiatives des femmes et des jeunes dans ce domaine, et l’association des acteurs culturels pour contribuer à la formation et à l’animation culturelles aux niveaux local, régional et national.

En vertu de cette convention, le ministère de la culture, de la jeunesse et des sports (Département de la culture) s’engage à allouer une contribution financière annuelle pour soutenir la fondation en vue de mettre en œuvre son programme culturel annuel et mettre les espaces culturels relevant du ministère à la disposition de la fondation pour organiser des activités inscrites dans son programme culturel.

De son côté, la Fondation Moulay Ali Cherif Al-Mourrakouchi s’engage à élaborer et à exécuter un programme culturel et scientifique annuel et à organiser une conférence annuelle autour de Moulay Ali Cherif, ainsi que des rencontres scientifiques mettant en exergue l’Histoire du Royaume sous le règne de la Dynastie Alaouite.

Elle œuvrera également à l’organisation de conseils scientifiques, littéraires, historiques, patrimoniaux et artistiques en vue de partager les connaissances scientifiques pour la consécration des valeurs civilisationnelles de l’identité marocaine authentique, l’organisation de salons, de rencontres et d’universités estivales pour faire connaître le patrimoine culturel et artistique consacrant l’identité marocaine authentique.

Il s’agit également de l’organisation de forums pour l’établissement de la communication avec les établissements universitaires et les acteurs dans le domaine culturel, le renforcement de l’approche genre et l’association/ciblage des personnes en situation difficile et la documentation des activités culturelles et artistiques organisées dans des publications et enregistrements audiovisuels.

Dans une allocution à l’occasion de la cérémonie de signature de cette convention, M. El Ferdaous s’est félicité de la conclusion de ce partenariat “stratégique” entre les deux parties, qui s’inscrit dans le cadre du processus visant à démocratiser la connaissance de l’histoire et à s’enquérir des racines de la société marocaine et de la dimension civilisationnelle du Royaume du Maroc.

Ce genre d’initiatives est de nature à contribuer à lutter contre l’oubli et l’amnésie et octroie aux générations futures la responsabilité de la sauvegarde de la mémoire historique de la nation et sa perpétuation, a-t-il souligné, relevant que dans le contexte des crises sanitaires, économiques et sociales que le Royaume a traversées durant son histoire, la Dynastie Alaouite ne cesse d’accorder une grande importance aux valeurs de l’entraide et de la solidarité sociale qui sont perpétuées sous le règne de SM le Roi Mohammed VI.

De son côté, Moulay Slama Alaoui a souligné que la signature de cette convention traduit les qualités littéraires, scientifiques, culturelles, sociales et religieuses de la Dynastie Alaouite, et leurs impacts et dimensions civilisationnelles qui se renouvellent et interagissent avec le temps pour façonner un aspect parmi les aspects multiples de l’identité authentique du Royaume du Maroc.

Ce partenariat vise en premier lieu à faire connaître aux générations futures les dimensions scientifiques, historiques, civilisationnelles et environnementales de l’identité marocaine riche par ses différents affluents en parfaite harmonie avec les enjeux stratégiques, a-t-il insisté.

Le partenariat vise aussi à faire du Mausolée Moulay Ali Cherif Al-Mourrakouchi un haut site spirituel et patrimonial et une destination pour le rayonnement historique, scientifique et culturel divers et renouvelé dans le cadre d’un système de traditions historiques et civilisationnelles du Maroc ainsi qu’un centre pour l’émergence d’un projet national et international fondé sur la préservation du patrimoine civilisationnel du Royaume conformément aux Hautes Orientations Royales.

En vertu de cette convention, les deux parties œuvreront à mettre en place un comité conjoint chargé de définir les mesures et responsabilités de l’exécution et de l’évaluation des programmes et activités ainsi que du suivi de l’exécution des articles de cette convention-cadre.

La signature de cette convention procède de la nécessité de consacrer les valeurs scientifiques et spirituelles authentiques prônées par Moulay Ali Cherif.

LR/MAP