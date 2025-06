Le Maroc joue un rôle de premier plan dans le renforcement de la paix et de la stabilité régionales (MAE ghanéen)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Maroc joue un rôle de premier plan dans le renforcement de la paix et de la stabilité régionales, a affirmé, jeudi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères de la République du Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa.

Le Maroc, qui dispose de services de sécurité très performants, s’affirme comme un pays engagé en faveur du renforcement de la paix et de la stabilité régionales, a souligné M. Okudzeto Ablakwa lors d’un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, à l’issue de leurs entretiens.



Il a ainsi exprimé son admiration pour le leadership et l’engagement fort de SM le Roi Mohammed VI en faveur de la paix, de la stabilité et du développement en Afrique.

Se félicitant des perspectives de coopération sécuritaire avec le Maroc, le ministre ghanéen a mis en garde contre la montée du terrorisme et de l’extrémisme violent qui constitue une menace pour toute l’Afrique.



Le diplomate ghanéen a également mis en lumière les perspectives de coopération dans le domaine de la sécurité alimentaire avec le Maroc qui “possède un avantage compétitif en agriculture, en agro-industrie et dans la production d’engrais”.



Il a, en outre, salué l’apport de l’expertise marocaine pour identifier notamment les engrais les mieux adaptés aux sols et cultures au Ghana.

LR/MAP