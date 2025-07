Le Conseil de gouvernement adopte le projet de loi portant création de la Fondation Maroc 2030

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Conseil de gouvernement réuni, jeudi à Rabat, a adopté le projet de loi n°35.25 portant création de la “Fondation Maroc 2030”, présenté par le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa.

Ce projet de loi s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, données lors du Conseil des ministres du 04 décembre 2024, concernant les préparatifs du Royaume pour l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2030, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

L’organisation de cet événement d’envergure, ainsi que d’autres grandes manifestations sportives telles que la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, confirme la position du Maroc en tant que carrefour des civilisations et plateforme privilégiée pour l’accueil d’événements internationaux, a relevé M. Baitas.

Et de poursuivre qu’elle incarne également la vision éclairée de Sa Majesté le Roi, faisant du sport un levier de développement durable et inclusif, ainsi qu’un vecteur d’intégration économique et sociale des jeunes.

L’organisation de ces compétitions constitue, en outre, une opportunité pour accélérer les chantiers de développement majeurs engagés par le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi, et qui concernent l’ensemble du territoire national, au-delà des villes hôtes, a affirmé le ministre.

C’est dans ce sillage qu’a été élaboré ledit projet de loi portant création de la “Fondation Maroc 2030” qui est chargée de coordonner et de suivre la mise en œuvre des différents chantiers, afin d’assurer le succès des grandes compétitions internationales de football, notamment la Coupe du Monde 2030, en plus de garantir le respect par l’Etat de ses engagements inscrits dans les cahiers des charges, a-t-il expliqué.

Cette entité aura pour mission de veiller à la réalisation des objectifs fixés, selon une approche participative mobilisant l’ensemble des parties prenantes, à savoir les administrations, les établissements et entreprises publics (EEP), les collectivités territoriales, les associations de la société civile, le secteur privé, les Marocains du monde, la famille du football national ainsi que les compétences africaines.

LR/MAP