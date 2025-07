SM le Roi appelle à une approche en termes de développement territorial intégré, loin des canevas classiques du développement social

Partager Facebook

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a appelé à une approche en termes de développement territorial intégré, loin des canevas classiques du développement social, pour que les fruits du progrès et du développement profitent à tous les citoyens.

“Nous appelons donc à passer des canevas classiques du développement social à une approche en termes de développement territorial intégré. Notre objectif est que, sans distinction ni exclusion, et dans quelque région que ce soit, les fruits du progrès et du développement profitent à tous les citoyens”, a souligné Sa Majesté le Roi dans Son discours adressé à la Nation à l’occasion de la Glorieuse Fête du Trône.

Et le Souverain d’insister qu’”aucun niveau de développement économique et infrastructurel ne saurait Me contenter s’il ne concourt pas effectivement à l’amélioration des conditions de vie des citoyens, de quelque frange sociale et de quelque région qu’ils appartiennent”, soutenant qu’il “n’y a de place, ni aujourd’hui, ni demain pour un Maroc avançant à deux vitesses”.

“Voici venu le temps d’amorcer un véritable sursaut dans la mise à niveau globale des espaces territoriaux et dans le rattrapage des disparités sociales et spatiales”, a poursuivi Sa Majesté le Roi.

Rappelant l’intérêt particulier que le Souverain a toujours porté à la promotion du développement humain, notamment à travers la généralisation de la protection sociale et l’attribution de l’aide directe aux ménages qui y sont éligibles, SM le Roi a fait remarquer que les résultats du Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2024 ont mis en évidence un ensemble de transformations démographiques, sociales et spatiales dont il faudra tenir compte dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques.

Dans ce sens, le Souverain a fait observer que le niveau de la pauvreté multidimensionnelle a nettement reculé à l’échelle nationale, passant de 11,9 % en 2014 à 6,8% en 2024, de même que le Maroc a dépassé, cette année, le seuil de l’Indice de Développement Humain (IDH), pour se classer désormais dans la catégorie des pays à “développement humain élevé”.

Toutefois, a déploré SM le Roi, “il est regrettable de voir que certaines zones, surtout en milieu rural, endurent encore des formes de pauvreté et de précarité, du fait du manque d’infrastructures et d’équipements de base”.

“Cette situation ne reflète en rien Notre vision de ce que devrait être le Maroc d’aujourd’hui. Elle ne donne pas non plus la pleine mesure des efforts que nous déployons pour renforcer le développement social et réaliser la justice spatiale”, a affirmé Sa Majesté le Roi.

A cet effet, le Souverain a souligné avoir donné Ses Hautes Orientations au gouvernement pour l’élaboration d’une nouvelle génération de programmes de développement territorial fondés sur la valorisation des spécificités locales, la consolidation de la régionalisation avancée et le principe de complémentarité et de solidarité entre les entités territoriales.

Ces programmes, a ajouté Sa Majesté le Roi, doivent pouvoir compter sur la mutualisation des efforts de tous les acteurs et sur leur articulation autour de priorités clairement définies et de projets générateurs d’impacts réels, couvrant notamment la promotion de l’emploi, à travers la valorisation des potentialités économiques régionales et l’instauration d’un climat favorable à l’entrepreneuriat et à l’investissement local; et le renforcement des services sociaux de base, plus particulièrement l’éducation et l’enseignement ainsi que les soins de santé, de manière à préserver la dignité des citoyens et à instaurer la justice spatiale.

Il s’agit aussi de l’adoption d’un modèle de gestion proactive et durable des ressources en eau, au regard de l’aggravation du stress hydrique et du changement climatique, ainsi que du lancement des projets de mise à niveau territoriale intégrée, en totale résonance avec les mégaprojets en chantier à l’échelle du pays, a poursuivi le Souverain.

Sa Majesté le Roi a, par ailleurs, indiqué qu’à près d’un an de la tenue des prochaines législatives, prévue à l’échéance constitutionnelle et légale ordinaire, “Nous insistons sur la nécessité de préparer le Code général des élections à la Chambre des représentants afin qu’il soit adopté et porté à la connaissance générale avant la fin de l’année en cours”.

A cet égard, a ajouté le Souverain, “Nous avons donné Nos Hautes Directives à Notre ministre de l’intérieur pour que le prochain scrutin législatif fasse l’objet d’une préparation judicieuse et, qu’à cet effet, des consultations politiques soient ouvertes avec les différents acteurs”.

LR/MAP