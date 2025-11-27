La Princesse Lalla Zineb préside l’AG de La Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance

Partager Facebook

Son Altesse la Princesse Lalla Zineb, Présidente de La Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance (LMPE), a présidé jeudi à Rabat, la réunion de l’Assemblée Générale de la Ligue, au cours de laquelle ont été présentés les rapports moral et financier au titre de l’année 2024, le programme d’actions 2025-2026, ainsi que le rapport du commissaire aux comptes.

Lors de cette Assemblée, Son Altesse a mis en avant les projets réalisés durant l’année 2024, en faveur des enfants privés de famille, dans le cadre du programme stratégique de la LMPE, indique un communiqué de la Ligue.

A cette occasion, Son Altesse a salué l’engagement continu et la mobilisation constante de tous les membres et acteurs de la Ligue qui contribuent à la mise en œuvre des programmes et des plans d’actions, pour le renforcement des mécanismes de protection et l’amélioration de la qualité de prise en charge des bénéficiaires.

Son Altesse a également exprimé ses vifs remerciements à tous les donateurs et partenaires de la Ligue, mettant en exergue l’importance des accords et des conventions de coopération et de partenariat qui rendent possible le développement et l’extension des structures d’accueil de la population cible, dans les différentes régions du Royaume.

Au terme des discussions générales, les membres de l’Assemblée ont approuvé à l’unanimité les rapports moral et financier, ainsi que les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2024 et les résolutions y afférentes.

À l’issue des travaux de l’Assemblée Générale ordinaire, il a été procédé à l’adoption et à l’approbation des résolutions relatives aux axes portant sur le budget prévisionnel de la Ligue au titre de l’exercice 2025-2026; le programme d’actions 2025-2026; les conventions signées avec les différents partenaires; le programme d’action pour la mise en place d’un système d’information unifié, adapté aux besoins des structures existantes; les mécanismes et outils de bonne gouvernance, visant à uniformiser les procédures administratives, financières et comptables; et le programme d’action pour l’extension des centres d’estivage et de colonies de vacances en faveur des enfants des institutions de la Ligue.

Son Altesse a ensuite présidé la réunion de l’Assemblée Générale extraordinaire, consacrée à l’examen des points inscrits à l’ordre du jour, concernant la modification de certains articles du statut général et du règlement intérieur des centres d’accueil de la Ligue.

Les modifications ont porté essentiellement sur la détermination de la population cible prise en charge au niveau des centres d’accueil de la Ligue (orphelins, enfants privés de famille et enfants en situation de handicap), conformément aux dispositions de la loi 15-01 relative aux enfants en situation d’abandon, ainsi que sur la nature des ressources financières supplémentaires, contribuant à l’appui du budget de la Ligue.

Après approbation à l’unanimité des résolutions précitées, la réunion de l’Assemblée s’est achevée par la lecture du Message Royal de fidélité et de loyauté adressé par les participants à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

Il est à noter que l’année 2024 a été marquée par l’inauguration de trois nouveaux centres à Tanger, Ouarzazate et Guelmim et par la poursuite de construction et de réaménagement des centres à El Jadida, Casablanca, Nador, Agadir, Tit Mellil, Taroudant, Aït Melloul, M’diq, Ben Yakhlaf et Benslimane, conformément à la Vision Clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant à renforcer les structures de protection des enfants en situation de vulnérabilité et la préservation de leurs droits fondamentaux.

