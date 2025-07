La gouvernance numérique, un levier décisif pour une administration publique plus efficace (Seghrouchni)

Partager Facebook

La gouvernance numérique constitue un levier décisif pour une administration publique plus transparente et plus efficace, a affirmé, mardi à Rabat, la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni.

S’exprimant lors du 16ème Forum panafricain ministériel sur la modernisation de l’administration publique et des institutions de l’État, organisé par le Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement (CAFRAD), Mme Seghrouchni a mis en avant le rôle structurant que la gouvernance numérique est appelée à jouer dans l’alignement des politiques publiques nationales avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) et l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

Le continent africain place l’humain et la durabilité au cœur de ses priorités de développement, a soutenu la ministre, appelant à renforcer la coopération et à mettre en synergie les talents et les expériences africains autour d’une nouvelle vision du service public africain plus agile, plus humain et plus responsable.

“Ce forum se veut un catalyseur de changement en façonnant une nouvelle génération de leaders africains, ancrés dans les réalités de leurs peuples tout en étant tournés vers l’avenir”, a relevé Mme Seghrouchni.

Pour sa part, le directeur général du CAFRAD, Coffi Dieudonné Assouvi, a noté que cet événement offre l’opportunité pour mettre en lumière le rôle d’un leadership agile, durable et soucieux de l’environnement comme levier essentiel pour accélérer la mise en œuvre des ODD et de l’Agenda 2063 de l’Union africaine et favoriser l’émergence du continent africain.

Un leadership public agile, transformationnel et éthique est à même de transcender les défis de gouvernance, de financement, de transformation numérique et d’inclusion, a-t-il fait remarquer.

De son côté, la représentante résidente du PNUD au Maroc, Ilaria Carnevali, a souligné que la tenue de ce forum coïncide avec la publication du dernier rapport sur les ODD 2025, précisant que ce rapport fait ressortir nombre de progrès à travers le monde en dépit d’une conjoncture géopolitique marquée par des tensions.

Selon Mme Carnevali, le continent africain a accompli des progrès indéniables dans de nombreux domaines, mais fait toujours face à des défis importants pouvant être relevés à la faveur d’une coopération renforcée et d’un leadership audacieux.

Les ODD représentent de puissants mécanismes pour moderniser l’administration publique et façonner l’avenir de la gouvernance à travers le continent africain, a-t-elle conclu.

Organisé sous le thème “La place du leadership dans l’implémentation de la gouvernance publique responsable en vue de l’accélération de la mise en œuvre des ODD et de l’Agenda 2063 de l’Union africaine”, ce forum vise à développer des compétences clés, notamment les soft skills et les capacités stratégiques, parmi les responsables publics afin de favoriser une gouvernance collaborative, ouverte et centrée sur les résultats.

Cet évènement a été ponctué par des sessions de travail portant notamment sur l’état des lieux de la mise en œuvre des ODD en Afrique et des leviers d’accélération, le leadership agile et transformationnel, la transformation numérique et l’administration intelligente, ainsi que la gouvernance globale et le rôle des institutions dans le pilotage du développement.

LR/MAP