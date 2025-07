L’Académie Hassan II des Sciences et Techniques contribue à l’émergence d’une élite scientifique marocaine

Partager Facebook

L’Académie Hassan II des Sciences et Techniques veille à contribuer à l’émergence d’une élite scientifique marocaine en incitant les meilleurs lauréats des lycées marocains, publics ou privés, à embrasser des carrières scientifiques d’enseignement et de recherche, a indiqué, mardi à Rabat, le secrétaire perpétuel de cette Institution, Omar Fassi-Fehri.

S’exprimant à l’occasion de la rencontre des lauréats du Concours général des sciences et techniques (CGST), M. Fassi-Fehri a mis en avant les actions menées par l’Académie en vue d’encourager et de distinguer l’excellence à même de servir les intérêts du Royaume et de contribuer au développement de la science mondiale.

Il s’agit, en outre, d’appuyer les efforts du Département de l’Éducation nationale visant à développer l’enseignement des sciences et la recherche scientifique, dans les disciplines qui relèvent des compétences de l’Académie, a-t-il ajouté.

Il a, par la même occasion, passé en revue les missions de l’Académie visant à contribuer à l’élaboration d’une politique des ressources humaines scientifiques, de nature à attirer des éléments de valeur à investir le monde de la science et de la technologie.

A ce titre, et depuis son installation par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’Académie s’attache à attirer quelques-uns des meilleurs lauréats des lycées marocains, publics et privés, vers des formations scientifiques, afin de contribuer au renforcement de la communauté scientifique nationale en s’adjoignant de jeunes chercheurs d’un très haut niveau de compétence, a-t-il poursuivi.

De son côté, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Azzedine El Midaoui, a tenu à féliciter les anciens et nouveaux lauréats de cette prestigieuse Académie, mettant en avant l’amélioration remarquable de la qualité du système éducatif durant les dernières années.

Il a, de même, insisté sur l’importance de la diversification des branches de l’enseignement supérieur et de la promotion de la recherche scientifique comme en témoigne l’implantation de plusieurs facultés et instituts dans les différentes régions du Royaume.

Au titre de l’année 2025, l’Académie a accordé une allocation d’excellence à 10 lauréats, pour couvrir la durée des études supérieures, jusqu’au doctorat, sous réserve toutefois que les résultats scolaires du lauréat ou de la lauréate restent d’un haut niveau d’excellence.

Depuis la mise en place de ce système en 2010, quelques 138 lauréats (97 garçons et 41 jeunes filles) ont bénéficié de l’allocation d’excellence (48 en filière mathématiques, et 30 dans chacune des trois autres filières susmentionnées).

De nombreux lauréats ont ainsi été admis dans de prestigieuses écoles, 30 à l’École Polytechnique de Paris, 8 dans les Écoles Normales Supérieurs (ENS) françaises, 13 à l’Ecole Centrale SupElec, aux Ponts et Chaussées. Depuis la mise en place de ce système CGST, 12 lauréats ont soutenu leur thèse de doctorat préparée dans de prestigieux laboratoires et universités, particulièrement nord-américains, et 7 lauréats sont aujourd’hui doctorants (Montréal Institute of Learning Algorithms, Stanford University, MIT, New York University, Université de Montréal, Saclay – Paris, ENS de Paris, de Cachan et de Lyon, Ecole Polytechnique de Paris, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Université d’oxford).

Cette cérémonie s’est déroulée en présence notamment du ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, du Secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume du Maroc, Abdeljalil Lahjomri, en plus d’académiciens et de lauréats.

