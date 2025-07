Feuille de route pour l’emploi | Bilan des réunions présidées par Aziz Akhannouch

Partager Facebook

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé, mardi à Rabat, une série de réunions consacrées au suivi du déploiement de la feuille de route pour l’emploi et à l’examen des avancées sectorielles réalisées dans ce cadre.

Au cours de ces réunions, les départements concernés ont présenté leurs programmes d’action, qui veillent à se conformer à un mode de gouvernance garantissant la convergence des programmes, la coordination des interventions des différents acteurs et l’association du secteur privé à cette dynamique, à travers la Confédération générale des Entreprises du Maroc (CGEM), un communiqué du Département du Chef du gouvernement.

Au début de ces réunions, l’accent a été mis sur l’importance de l’investissement privé et sur le renforcement de la capacité des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) à accéder aux systèmes de soutien et l’amélioration de leurs compétences en matière de gestion, fait savoir le communiqué.

Les réunions ont également permis d’examiner les moyens de renforcer les opportunités d’emploi générées à travers les grands chantiers, notamment ceux relatifs au secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), souligne la même source.

Les débats ont d’autre part porté sur l’intégration professionnelle, la promotion des compétences et sur l’amélioration de l’orientation professionnelle, qui constituent des priorités stratégiques pour le gouvernement, en vue de promouvoir l’emploi et de limiter le chômage chez la catégorie des jeunes, ainsi que sur la promotion de l’emploi en milieu rural et l’aplanissement des entraves qui confrontent les femmes désireuses d’accéder à l’emploi, notamment celles relatives à la prise en charge des enfants au niveau des crèches.

Ces réunions ont par ailleurs été l’occasion d’examiner le volet de la promotion de l’emploi, à travers l’amélioration de la coordination entre l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion de l’emploi (OFFPT), l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC), les départements gouvernementaux et les entreprises, afin de renforcer la formation continue et d’élargir la formation par apprentissage au profit des personnes en quête d’emploi ne disposant pas de diplômes.

Le Chef du gouvernement a appelé l’ensemble des départements concernés à accélérer la cadence de déploiement de leurs programmes relatifs à la feuille de route pour l’emploi, conformément aux objectifs et délais arrêtés. Il a mis l’accent sur la nécessité de préserver la même dynamique et le même niveau d’engagement en vue d’assurer le succès de ce chantier qui constitue une priorité gouvernementale.

Il a été relevé, lors de la réunion, que la croissance économique nationale au cours du premier trimestre de l’année 2025 a enregistré une amélioration, s’établissant à 4,8%, en plus de l’amélioration de la situation du marché de l’emploi, avec la création de 351.000 postes d’emploi dans les activités non agricoles, soit le triple des performances enregistrées au cours de la même période de l’année 2024. Le taux de chômage a également baissé de 0,4 point au niveau national.

Et de noter que les réunions de travail et de coordination entre les différents départements se tiennent mensuellement, en vue de procéder à une évaluation périodique contribuant à garantir la convergence et la mise en œuvre rapide et efficace des différents programmes sectoriels contenus dans la feuille de route de l’emploi.

Ont pris part à cette réunion, la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, le ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, le ministre de l’Inclusion Economique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, Fatim Zahra Ammor, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Azzedine El Midaoui.

Il s’agit également du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des politiques publiques, Karim Zidane, le ministre délégué auprès de la ministre de l’Economie e des Finances, charge du Budget, Fouzi Lekjaa, la ministre déléguée auprès du Chef du gouvernement chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration, Amal El Fallah Seghrouchni, le secrétaire d’Etat chargé de l’Habitat, Adib Benbrahim, le secrétaire d’Etat chargé de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, Lahcen Es-saadi; ainsi que la gouverneur directrice des services publics locaux au ministère de l’Intérieur, Laila Hammouchi, le secrétaire général du ministère de l’Industrie et du Commerce, Taoufik Moucharraf et le secrétaire général du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication – Département de la Jeunesse, Mustapha Messaoudi.

Ont également été représentés à cette réunion, la CGEM, l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion de l’emploi (OFFPT), l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC), et l’Agence Nationale pour la Promotion des Petites et Moyennes Entreprises (Maroc PME).

