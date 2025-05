Bourita | Le Maroc et le Kenya, deux pôles de développement et de stabilité en Afrique

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a affirmé, lundi à Rabat, que le Maroc et le Kenya se positionnent comme deux pôles de développement et de stabilité en Afrique.

“Le Maroc considère le Kenya, sous la conduite du président William Ruto, comme étant un acteur central et un élément de stabilité et de soutien à la paix dans le Continent”, a déclaré M. Bourita lors d’un point de presse conjoint avec le Premier ministre et ministre kenyan des Affaires étrangères et de la Diaspora, Musalia Mudavadi, à l’issue de leurs entretiens.

Il a souligné à cet égard que le Kenya vit au rythme d’un développement économique significatif et représente une plateforme et une porte d’entrée essentielle pour le Maroc en Afrique de l’Est, relevant que “notre relation sera hissée au rang d’un partenariat solide dans tous les domaines, porté par une coordination politique et une coopération économique dans divers secteurs, notamment l’investissement et la sécurité alimentaire”.

La visite du responsable kényan dans le Royaume revêt une importance particulière, sachant qu’elle coïncide avec le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, a-t-il soutenu.

D’autre part, M. Bourita a indiqué que lors de ses entretiens avec le responsable kényan, il a été convenu de tenir une réunion de la commission mixte bilatérale avant la fin d’année, ce qui représentera “un indice positif sur la forte impulsion donnée aux relations bilatérales, grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président William Ruto”.

Il a, ainsi, précisé que les conventions conclues à l’occasion de cette visite dans les domaines du commerce, de la formation et du logement, entre autres, devront enrichir davantage le cadre juridique de la coopération future entre les deux pays.

Dans ce contexte, le ministre a invité le secteur privé à accompagner cette dynamique importante des relations bilatérales, portée par une volonté politique de les développer davantage, rappelant qu’un forum économique et une visite d’hommes d’affaires marocains à Nairobi sont prévus avant la fin de l’année.

Sur un autre sillage, M. Bourita a insisté sur l’importance de raffermir les relations humaines entre les deux pays, ainsi que de développer le cadre juridique à travers un accord sur la non-double imposition et la protection des investissements.

Il a, aussi, souligné que le Maroc soutient la position de Nairobi en tant que capitale multilatérale du Continent africain, notamment sur les questions relatives au climat, à l’environnement et aux accords internationaux y afférents.

S’agissant de la facilitation de la circulation des citoyens entre les deux pays, M. Bourita a fait savoir le Kenya a inscrit le Maroc sur la liste des pays bénéficiaires du Visa électronique, notant que le Royaume prendra les mêmes mesures en faveur des ressortissants kényans, de sorte à contribuer à l’intensification des liens humains entre les deux peuples.

De même, il a affirmé que l’ouverture de l’Ambassade du Kenya à Rabat représente un tournant majeur dans les relations bilatérales, ce qui permettra de poursuivre de près l’ensemble des projets de coopération maroco-kenyane.

A cette occasion, le ministre a salué les positions constructives du Kenya concernant la question de l’intégrité territoriale du Royaume, ayant contribué à donner une forte impulsion aux relations bilatérales, conformément à la volonté de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président kényan d’instaurer un modèle exemplaire pour les relations Sud-Sud.

LR/MAP