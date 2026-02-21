L’opération “Ramadan 1447” illustre la Sollicitude Royale constante en faveur des populations les plus vulnérables

Partager Facebook

L’opération “Ramadan 1447” illustre la Haute Sollicitude constante dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI entoure les populations les plus vulnérables, notamment les personnes âgées, les veuves et les personnes en situation de handicap, a affirmé la directrice de la communication à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, Sanae Dardikh.

Cette Initiative Royale s’est érigée depuis 28 ans comme un rendez-vous structurant de la solidarité nationale, a souligné Mme Dardikh dans une déclaration à la presse à l’occasion du lancement par Sa Majesté le Roi de l’opération nationale “Ramadan 1447”.

L’édition de cette année se distingue par un ciblage intégralement fondé sur le Registre Social Unifié et ce, en coordination avec le ministère de l’Intérieur, garantissant ainsi une identification et une mise à jour précise des ménages bénéficiaires issus des 1304 communes concernées par l’opération au niveau national, a-t-elle poursuivi.

Cette opération a fait appel à un dispositif d’envergure avec l’implication de plusieurs parties prenantes et partenaires, parmi lesquels les ministères de l’Intérieur et des Habous et des Affaires islamiques, qui participent également au financement, a-t-elle ajouté.

Pour sa part, la directrice des projets à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, Souad Boulouiz, a précisé que le recours, lors de cette édition et pour la deuxième année consécutive, aux données socio-économiques issues du Registre Social Unifié, a permis de mettre à disposition une base de données détaillée et précise sur les ménages bénéficiaires.

Elle a, dans ce sens, relevé que 74 % des bénéficiaires de cette opération solidaire résident en milieu rural, tandis que plus de 731.000 personnes sont des personnes âgées, des personnes en situation de handicap ou des veuves qui assument la charge de subvenir aux besoins de leurs familles, a-t-elle précisé.

Afin d’assurer le bon déroulement de cette opération, plus de 4.800 cadres et agents relevant des partenaires de la Fondation ont été mobilisés, a expliqué Mme Boulouiz.

De leur côté, plusieurs bénéficiaires ont exprimé leur profonde gratitude à Sa Majesté le Roi pour la Haute Sollicitude dont le Souverain ne cesse d’entourer les personnes en situation de précarité sociale.

Ils ont souligné dans des déclarations à la presse que cette opération solidaire illustre les valeurs d’entraide et de partage, qui caractérisent la société marocaine lors de ce mois béni.

LR/MAP