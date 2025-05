Akhannouch | La dynamique des relations entre le Kenya et le Maroc témoigne d’une évolution à tous les niveaux

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La dynamique que connaissent les relations entre le Kenya et le Maroc témoigne d’une évolution positive et d’un engagement accru à tous les niveaux, a affirmé, mardi à Rabat, le chef du gouvernement Aziz Akhannouch.

Lors de ses entretiens avec le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Diaspora de la République du Kenya, Musalia Mudavadi, M. Akhannouch s’est félicité de la dynamique que connaissent les relations bilatérales depuis l’arrivée de M. William Ruto à la présidence de la République du Kenya en septembre 2022, relevant que “la dynamique que connaissent les relations bilatérales témoigne d’une évolution positive et d’un engagement accru à tous les niveaux”, indique un communiqué du département du Chef du gouvernement.

De son côté, M. Mudavadi a affirmé la volonté de son pays de renforcer son partenariat avec le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, soulignant que l’ouverture de l’ambassade du Kenya à Rabat illustre la forte volonté des deux parties d’inaugurer une étape nouvelle dans les relations bilatérales, au moment où les deux pays commémorent cette année le 60ème anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, souligne le communiqué.

Dans ce sens, le responsable kényan a exprimé son souhait de visiter plusieurs villes marocaines pour prendre connaissance de leur élan de développement, exprimant la volonté de son pays d’œuvrer pour approfondir la coopération et l’échange d’expertises avec le Maroc dans les différents domaines.

Selon la même source, cette rencontre a été l’occasion d’examiner les moyens de renforcer la coopération entre le Maroc et le Kenya, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président de la République du Kenya, William Ruto.

LR/MAP