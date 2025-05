Le Maroc et le Kenya déterminés à renforcer leurs relations économiques et commerciales

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, s’est entretenu, mardi à Rabat, avec le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Diaspora de la République du Kenya, Musalia Mudavadi, autour des moyens de renforcer les relations économiques et commerciales entre les deux pays.

À cette occasion, les deux responsables, qui se sont félicités de l’évolution “extrêmement positive” des relations entre le Maroc et le Kenya, notamment sur le plan politique, ont également discuté des possibilités de renforcer la coopération en matière d’investissements.

Dans une déclaration à la presse, M. Mezzour a mis en avant les “multiples opportunités d’investissement” qu’offre le Kenya dans plusieurs secteurs stratégiques, dont l’industrie, l’agriculture, la construction, les services financiers et le tourisme.

Il a aussi fait part de l’objectif de rendre les relations économiques “plus équilibrées”, notamment à travers l’augmentation des importations des produits kényans vers le Maroc, citant en exemple le thé et le café.

Cette démarche, a poursuivi le ministre, s’accompagne d’une volonté de développer les investissements des entreprises marocaines au Kenya, un pays offrant des “opportunités extrêmement intéressantes”.

S’inscrivant dans la dynamique de rapprochement entre le Maroc et le Kenya, deux pays désireux d’exploiter pleinement leur potentiel de coopération économique et commerciale, cette rencontre a permis de convenir d’un plan de travail visant à intensifier les échanges et les relations entre les opérateurs économiques des deux pays, à même d’ouvrir la voie à un partenariat renforcé dans divers secteurs d’activité.

LR/MAP