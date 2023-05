SIAM 2023 | Les efforts du Maroc en matière de transformation durable devraient inspirer les pays africains (BAD)

Partager Facebook

Les efforts du Maroc en matière de transformation durable devraient inspirer les autres pays africains, a indiqué, jeudi à Meknès, le Directeur Général Régional pour l’Afrique du Nord à la Banque Africaine de Développement (BAD), Mohamed El Azizi.

La BAD et l’Initiative « AAA » partagent une vision commune pour le développement agricole en Afrique, a-t-il relevé lors de la Conférence ministérielle annuelle de l’Initiative pour l’Adaptation de l’Agriculture Africaine au changement climatique organisée en marge du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), précisant qu’il s’agit notamment du développement axé sur la sécurité alimentaire, de la résilience au changement climatique et de l’adhésion aux objectifs du développement durable des Nations Unies.

Il a dans ce sens réitéré l’engagement de la BAD en termes d’appui aux initiatives de lutte contre le changement climatique et de soutien aux investissements durables dans les secteurs agricoles des pays membres.

M. El Azizi s’est ainsi félicité des réalisations de l’Initiative AAA en matière d’accompagnement de projets agricoles, notant que le SIAM est une démonstration avec une vision claire des capacités et des ressources du Maroc. Et d’ajouter qu’une action commune et davantage de synergies entre les pays sont nécessaires pour une plus grande coopération interafricaine.

Pour sa part, Charles Nhemachena, directeur régional du Centre mondial pour l’adaptation, a déclaré que les conséquences des crises mondiales, dont les phénomènes météorologiques, touchent considérablement l’Afrique, appelant à la mise en place de mesures d’adaptation et de convergence vers la sobriété notamment dans le secteur économique.

La résilience des systèmes et la recherche des opportunités de développement et de coopération sont des éléments importants de l’agenda de renforcement de la durabilité et de la résilience des communautés, a-t-il dit.

Par ailleurs, M. Nhemachena a noté qu’il faut ajuster les solutions de transition durable afin de permettre aux pays africains de suivre le rythmes des avancées technologiques, préconisant davantage d’actions pour la mise en œuvre des différentes recommandations de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques 2022 (COP27).

L’Initiative AAA a été lancée par le Maroc lors de la COP22 à Marrakech du 7 au 18 novembre 2016 dans le but de contribuer à la sécurité alimentaire africaine, améliorer les conditions de vie des agriculteurs vulnérables et promouvoir l’emploi rural en encourageant les pratiques d’adaptation au changement climatique, en renforçant les capacités des acteurs et en canalisant les flux financiers vers les agriculteurs les plus vulnérables.

L’Initiative AAA répond à l’Accord de Paris sur le changement climatique en aidant les pays africains à mettre en œuvre leurs Réseau de diffusion de contenu (CDN), qui sont leurs engagements individuels pour réduire les émissions et s’adapter au changement climatique.

