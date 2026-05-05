L’Allemagne érige le partenariat avec l’Afrique en priorité stratégique (Ministre des AE)

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Le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a souligné, mardi à Berlin, que le renforcement des relations Allemagne-Afrique constitue une priorité stratégique de la politique étrangère allemande, mettant en avant la volonté de son pays de développer des partenariats approfondis avec les États du continent africain et leurs institutions.

Intervenant lors de la célébration de l’Africa Day au ministère fédéral des Affaires étrangères, en présence de l’ambassadeur du Maroc en Allemagne, Zohour Alaoui, présidente des Comités “Africa Day” et Politique du Groupe des ambassadeurs africains accrédités à Berlin, et de plusieurs autres diplomates africains, M. Wadephul a évoqué sa récente visite au Maroc, symbole du renforcement des relations bilatérales dans le cadre de l’engagement de l’Allemagne en Afrique.

Le chef de la diplomatie allemande a relevé que l’Afrique occupe une place centrale dans les priorités de son pays, insistant sur la nécessité de conjuguer une approche globale du continent avec des partenariats différenciés tenant compte des spécificités de chacun des 54 pays que compte le continent africains.

Il a, par ailleurs, plaidé pour une réforme de la gouvernance mondiale afin de mieux refléter les réalités géopolitiques actuelles, appelant à une représentation accrue de l’Afrique, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations unies.

M. Wadephul a également mis en avant l’importance d’un dialogue stratégique renforcé entre l’Europe et l’Afrique, estimant que les deux régions peuvent conjuguer leurs efforts pour promouvoir leurs intérêts communs et contribuer à un système international plus équilibré.

Abordant les perspectives de coopération, il a réaffirmé l’engagement de l’Allemagne en faveur de projets conjoints dans les domaines du commerce, des échanges académiques et de la consolidation de la paix.

Soulignant que l’Afrique constitue un pôle central dans les dynamiques internationales, le ministre a exprimé son optimisme quant au potentiel d’un partenariat renforcé entre l’Europe et le continent africain, considéré comme un levier essentiel pour promouvoir le développement durable, la sécurité et l’équité à l’échelle mondiale.

LR/MAP