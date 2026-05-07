Congo Brazzaville | L’ambassadeur du Maroc présente les copies figurées de ses lettres de créance

Par Le Reporter.ma 07/05/2026 Actualités, Monde Laisser un commentaire

Congo Brazzaville | L'ambassadeur du Maroc présente les copies figurées de ses lettres de créance

Mme Najoua El Berrak a présenté, mercredi à Brazzaville, au ministre congolais des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l’étranger, Constant-Serge Bounda, les copies figurées de ses lettres de créance en sa qualité d’ambassadeur de SM le Roi auprès de la République du Congo.

Cette audience protocolaire s’est déroulée dans un cadre empreint de cordialité, témoignant de l’excellence des relations fraternelles et du partenariat solide qui unissent le Royaume du Maroc et la République du Congo.

À cette occasion, les deux parties ont échangé sur les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale dans divers domaines d’intérêt commun, dans le droit fil de la vision stratégique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour le développement des relations maroco-africaines.

LR/MAP

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