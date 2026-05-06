Mondial 2026 | Le New Jersey accueille le camp de base des Lions de l’Atlas

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Le New Jersey accueillera le camp de base de la sélection marocaine lors de la Coupe du Monde de football de la FIFA 2026, a annoncé, mardi, la gouverneure de cet État de la côte Est des Etats-Unis, Mikie Sherrill.

“Le New Jersey est ravi d’accueillir le Maroc, ainsi que le reste du monde, à l’occasion du Mondial 2026” co-organisé par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, a déclaré la gouverneure lors d’une conférence de presse conjointe avec l’ambassadeur du Maroc aux Etats-Unis, Youssef Amrani.

Le camp de base des Lions de l’Atlas, qui évolueront dans le Groupe C aux côtés du Brésil, l’Ecosse et Haïti, sera installé au sein de la Pingry School, dans la localité de Basking Ridge, à environ une heure de route de la ville de New York. Les trois premiers matchs des Lions de l’Atlas se déroulement tous au niveau de la côte Est américaine, respectivement aux stades de New York/New Jersey, Boston et Atlanta.

“Nous sommes particulièrement honorés” que l’équipe du Maroc ait décidé, au grand bonheur de la communauté marocaine établie dans le New Jersey, “de faire de notre État son +chez-soi loin de chez soi+ cet été”, s’est réjouie Mme Sherrill, devant un parterre de journalistes et de jeunes sportifs de la grande région de New York.

Inaugurée en 1861, la Pingry School avait servi de site d’entraînement pour la sélection italienne lors de la Coupe du Monde de la FIFA en 1994.

Le “Miller Bugliari ’52 World Cup Field” – le stade de l’équipe de football de Pingry – a longtemps servi de lieu d’entraînement pour plusieurs clubs notamment européens comme l’AC Milan, Juventus, Manchester United ou encore Liverpool.

Rénovée en 2025, cette infrastructure dispose désormais de deux terrains en gazon aux normes internationales, d’installations modernes et d’un centre sportif conçu pour la préparation de haut niveau.

Outre le Maroc, trois autres équipes nationales ont choisi d’établir leur camp de base dans le New Jersey, à savoir le Brésil, Haïti et le Sénégal, a ajouté la gouverneure lors de cette conférence à laquelle a participé également le directeur général du Comité d’accueil de la Coupe du Monde pour New York et New Jersey, Alex Lasry.

Pour Mme Sherrill, le choix porté sur le New Jersey témoigne de la qualité ultramoderne des infrastructures sportives mises à la disposition des sélections nationales de football au “Garden State”.

Évoquant les relations séculaires maroco-américaines, la gouverneure a rappelé que le Royaume fut la première nation à reconnaître l’indépendance des Etats-Unis, ajoutant que les deux pays s’apprêtent à célébrer, cet été, le 250è anniversaire d’une amitié historique et d’une alliance stratégique.

LR/MAP