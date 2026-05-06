États-Unis | Le Maroc fait de New Jersey un point d’ancrage pour le Mondial 2026 (M. Amrani)

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L’ambassadeur du Maroc aux Etats-Unis, Youssef Amrani, a poursuivi sa tournée dans plusieurs États américains, avec une étape stratégique à New York et dans le New Jersey, concomitamment au choix officiel du Maroc de faire de la Pingry School (au New Jersey) le camp de base des Lions de l’Atlas pour la Coupe du Monde de football 2026.

Situé dans la localité de Basking Ridge, ce site d’entraînement, devenu au fil des années une destination de prédilection pour les sélections nationales et les grands clubs, notamment européens, se situe à environ une heure de route de la ville de New York.

Ce choix structurant s’inscrit dans une dynamique plus large de renforcement du partenariat maroco-américain, conjuguant coopération avec les plus hautes autorités locales, coordination institutionnelle et diplomatie sportive à l’approche de ce tournoi planétaire, a expliqué M. Amrani à l’occasion de ce déplacement.

Ainsi, l’ambassadeur a été reçu dans le futur camp d’entraînement des Lions de l’Atlas par la gouverneure de l’État du New Jersey, Mikie Sherrill, pour une visite des lieux et un échange politique prolongé sur les perspectives de coopération entre le Maroc et cet État de la côte Est des Etats-Unis.

La rencontre a également été marquée par la présence du directeur du Comité d’accueil de la coupe du monde pour New York et New Jersey, Alex Lasry.

Il s’agit d’une rencontre hautement significative qui vient “ancrer la préparation de l’équipe nationale dans un environnement institutionnel et territorial pleinement mobilisé pour accompagner la participation marocaine dans les meilleures conditions”, a souligné l’ambassadeur, notant que de ces échanges ressort une ambition rehaussée d’approfondir les perspectives de coopération, afin de mieux saisir et approfondir les synergies prometteuses entre le Maroc et le New Jersey dans des secteurs d’excellence, le sport mais également l’industrie et l’innovation technologique.

“Le New Jersey est un fief stratégique et industriel qui offre des opportunités non seulement intéressantes mais opérantes que le Maroc et ses opérateurs privés ont la volonté d’explorer encore davantage et avec attention”, a fait valoir M. Amrani lors d’une conférence de presse conjointe avec la gouverneure de cet Etat.

Mettant en avant l’importance du football comme un “moment de connexion” bien au-delà des 90 minutes de jeu, le diplomate a relevé que le ballon rond se veut aussi “un pont entre les sociétés, une fenêtre ouverte sur le possible”.

“Le Maroc a étendu ce champ du possible grâce à la Vision de Sa Majesté le Roi et à travers l’Académie Mohammed VI de football, qui fait de l’excellence une priorité et de la jeunesse une opportunité”, a rappelé le diplomate, ajoutant que la Fédération Royale Marocaine de football accompagne avec diligence ce seuil d’excellence rehaussé, mettant en place les instruments et les contextes de succès pour les Lions de l’Atlas et l’ensemble des contingences footballistiques du Royaume.

Il a, par ailleurs, fait observer que la passion des supporters marocains aux États-Unis viendra, pour sa part, insuffler une énergie particulière à une relation “qui fait battre les cœurs marocains et américains à l’unisson depuis près de 250 ans”.

Abondant dans le même sens, la gouverneure du New Jersey a partagé l’ambition d’une élévation structurée de la coopération décentralisée avec le Maroc.

Portant le maillot de l’équipe nationale, Mme Sherrill a souhaité la bienvenue à l’équipe nationale du Royaume ainsi qu’à ses supporters, qui feront le déplacement en nombre le 13 juin prochain pour suivre le premier match face au Brésil au stade de New York/New Jersey (Metlife Stadium), tout en réaffirmant la solidité des liens séculaires unissant le Royaume du Maroc et les États-Unis d’Amérique.

La gouverneure a, en outre, souligné le rôle fédérateur du football comme vecteur de rapprochement, de dialogue et de rayonnement mutuel à l’échelle internationale, faisant observer que plus de 10.000 Marocains résident dans le New Jersey.

En sus la Coupe du Monde sera l’occasion pour de nombreux Marocains de venir constater de visu les opportunités offertes par cet État, tout en soutenant avec ferveur les Lions de l’Atlas lors du match “sans doute le plus suivi du premier tour” qui les opposera à l’équipe du Brésil, a-t-elle dit.

Et de souligner, à cet égard, la mobilisation de l’ensemble des forces vives de l’État pour assurer une Coupe du Monde de haute facture, sécurisée et pleine d’émotions pour l’ensemble des supporters marocains qui feront le déplacement.

Plus tôt dans la journée, l’ambassadeur a effectué une visite guidée du stade de New York/New Jersey (Metlife) et de l’ensemble des infrastructures afférentes.

M. Amrani s’est également entretenu, lundi à New York, avec la Commissaire du Bureau du Maire pour les Affaires internationales, Ana María Archila. Les discussions ont porté sur divers sujets de coopération, notamment l’amitié historique entre le Maroc et les Etats-Unis, outre les dispositifs spécifiques mis en place par la ville de New York pour accueillir les supporters du monde lors du Mondial.

A cette occasion, la haute responsable de la mairie de New York s’est déclarée “impatiente” de voir les couleurs du Maroc brandies dans les rues new-yorkaises à l’occasion de la grand-messe du ballon rond.

Les Lions de l’Atlas évolueront dans le Groupe C aux côtés du Brésil, l’Ecosse et Haïti. Outre le stade de New York/New Jersey, le Onze national disputera la deuxième la troisième rencontre de la phase de poules respectivement dans les stades de Boston et d’Atlanta.

LR/MAP