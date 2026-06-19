Sahara | Le Burundi réaffirme son soutien constant à la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire

Par Le Reporter.ma 19/06/2026 Actualités, Politique Laisser un commentaire

Sahara | Le Burundi réaffirme son soutien constant à la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire

La République du Burundi a réitéré, vendredi, son soutien constant et indéfectible en faveur de l’intégrité territoriale et de la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara.

Cette position a été exprimée dans un communiqué conjoint sanctionnant les entretiens du ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et de la Coopération au développement de la République du Burundi, M. Édouard Bizimana, avec son homologue, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, M. Nasser Bourita.

Le Chef de la diplomatie burundaise, en visite de travail dans le Royaume, a également réaffirmé le soutien au plan d’autonomie présenté par le Royaume du Maroc, comme la seule solution crédible et réaliste pour la résolution de ce différend régional, tout en exprimant le plein soutien aux efforts du Secrétaire Général et de son Envoyé Personnel pour faciliter et mener des négociations fondées sur le Plan d’autonomie.

Dans la même lignée, la République du Burundi a noté avec grande satisfaction l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de Sécurité, qui consacre le Plan d’autonomie sous souveraineté marocaine comme la base d’un règlement juste, durable et mutuellement acceptable de ce différend.

LR/MAP

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