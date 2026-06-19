Rabat | La République du Burundi salue la Vision Royale en faveur de l’Afrique

Par Le Reporter.ma 19/06/2026 Actualités, Afrique Laisser un commentaire

Rabat | La République du Burundi salue la Vision Royale en faveur de l’Afrique

Le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et de la Coopération au développement de la République du Burundi, Édouard Bizimana, a salué, vendredi à Rabat, les initiatives Royales en faveur de l’Afrique qui illustrent la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour le développement du continent.

Lors de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le chef de la diplomatie burundaise a mis l’accent sur l’importance de l’initiative portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans le cadre du Processus des États Africains Atlantiques, qui vise à ériger l’espace africain atlantique en un cadre géostratégique clé, afin de renforcer la coopération intra-africaine et de promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité partagée.

En outre, M. Bizimana a loué l’opportunité offerte par l’Initiative Royale pour le Sahel, qui vise à faciliter l’accès des Etats du Sahel à l’Océan Atlantique en les reliant aux réseaux de transport et de communication de leur environnement régional.

LR/MAP

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