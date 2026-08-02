Maroc | Le ministère de l’Intérieur clarifie les récents événements aux points de passage de Sebta et Melilia

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A la suite des événements qu’ont connus récemment les points de passage menant aux villes de Sebta et Mellilia, le ministère de l’Intérieur souligne que les différentes données recueillies et analysées révèlent que ces événements ne sont pas dus à des facteurs conjoncturels ou spontanés, mais plutôt le résultat de l’interaction de plusieurs facteurs intriqués, à leur tête l’instrumentalisation tendancieuse de l’espace numérique, la diffusion d’informations trompeuses, le rôle des bandes de traite d’êtres humains et des interprétations erronées de données juridiques et administratives qui visaient à faire croire à la possibilité d’accès facile à l’espace européen sans conséquences juridiques.

Dans une déclaration à la presse, dimanche à Rabat, le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Rachid El Khalfi, a indiqué que les autorités publiques, conscientes de la nature et des indicateurs de ces développements, ont, dès le départ, mis en œuvre une approche proactive et globale s’appuyant sur la détection précoce des différents signaux, le rehaussement du niveau de vigilance et de mobilisation, le renforcement de l’opérationnalité des différents services de sécurité et des autorités territoriales, ainsi que l’intensification de la surveillance terrestre et maritime, à même de permettre le contrôle de la situation, la protection des vies, le maintien de l’ordre public et la sécurisation des frontières, dans le strict respect des dispositions de la loi et du principe de proportionnalité des interventions.

Les données statistiques précises dont disposent les autorités compétentes, fournies grâce aux dispositifs de surveillance et de suivi sur le terrain, mis en place aux points de départ des personnes ayant pris part à ces tentatives de passages irréguliers, ont permis de déterminer le nombre exact des personnes concernées, a-t-il poursuivi.

Ce nombre s’est élevé à près de 40.000 personnes à destination de la ville de Sebta et à près de 1 135 personnes à destination de la ville de Mellilia, où il a été procédé au renvoi immédiat de toutes les personnes ayant réussi à atteindre cette ville, a fait savoir M. El Khalfi.

Ce bilan, a-t-il expliqué, repose sur des données statistiques et de terrain précises, collectées grâce à des mécanismes techniques de surveillance et de suivi, ce qui en fait la référence, contrairement à certains chiffres véhiculés qui ne reposent pas sur des données fiables ou des fondements objectifs.

Dans ce cadre, ont été mises en avant, en particulier, les dernières décisions issues des autorités judiciaires espagnoles concernant la possibilité de restreindre l’application des mesures de renvois immédiats de certains migrants irréguliers interceptés en mer, a-t-il ajouté.

Ces décisions et leurs interprétations erronées véhiculées ont nourri une conviction chez certains candidats qu’ils peuvent éviter le renvoi immédiat, ce qui a contribué à l’émergence d’un mode unique des tentatives de migration irrégulière, à savoir la traversée à la nage en tant que moyen qui offre, selon certains, une grande opportunité pour s’épargner le renvoi immédiat, a fait remarquer le porte-parole du ministère de l’Intérieur.

Selon M. El Khalfi, ces événements ont donné lieu, jusqu’à présent, à un seul cas de décès accidentel suite à la chute d’une zone rocheuse près de la ville de Sebta, outre le décès de 10 personnes par noyade.

Il a indiqué que cet état de fait révèle que la courte distance, moins de 70 mètres, et sa profondeur profondément limitée, qui ne dépasse pas 2 mètres au niveau de certains points, ont nourri chez certains participants le sentiment trompeur de la facilité de la traversée, ce qui les a poussés à minimiser le degré du risque et à faire des tentatives dont certaines ont eu des fins tragiques.

S’agissant des informations véhiculées au sujet d’autres cas de décès dans la ville de Sebta, il a noté que les autorités marocaines poursuivent, via les canaux de coopération et de coordination officiels avec leurs homologues espagnoles, les opérations de vérification de la véracité de ces données, ainsi que du nombre réel des personnes concernées, de leurs identités et de leurs nationalités, afin de parachever les mesures juridiques, administratives et humanitaires requises.

Parallèlement, le retour des personnes concernées a été rendu possible dans le cadre de la coopération établie avec la partie espagnole et conformément aux procédures en vigueur et ce, à travers l’ouverture des passages pour les personnes souhaitant rentrer de leur plein gré, ce qui a contribué à faciliter le retour à la normale de la situation dans la région de manière progressive, a-t-il dit.

M. El Khalfi a, dans ce sens, précisé que le Parquet compétent a procédé, dans le cadre de ses attributions juridiques, à l’ouverture d’enquêtes judiciaires au sujet des différents actes et faits liés à ces événements, afin d’en déterminer tous les tenants et aboutissants, d’établir les responsabilités et d’en tirer les effets juridiques conformément aux dispositions de la loi.

Tout en réaffirmant que la gestion du phénomène migratoire ne peut s’effectuer que dans le cadre d’une approche globale fondée sur la responsabilité partagée, la solidarité effective et le partage des charges, le ministère de l’Intérieur souligne que le Royaume du Maroc demeurera, comme il l’a toujours été auprès de ses partenaires, un partenaire fiable et responsable, résolument engagé à renforcer la coopération et la coordination internationales en matière de lutte contre la migration irrégulière et la traite des êtres humains, a-t-il soutenu.

En même temps, le Royaume du Maroc ne ménagera aucun effort pour prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver l’ordre public, de protéger la sécurité des frontières et d’assurer la sécurité des personnes et des biens, dans le cadre du respect de la primauté de la loi et des engagements nationaux et internationaux du Royaume, a-t-il ajouté.

LR/MAP