Moyen-Orient | Trump annonce un accord finalisé avec l’Iran et la réouverture du détroit d’Ormuz

Par Le Reporter.ma 14/06/2026 Actualités, Monde Laisser un commentaire

Moyen-Orient | Trump annonce un accord « finalisé » avec l’Iran et la réouverture du détroit d’Ormuz

Le président américain, Donald Trump, a indiqué, dimanche, qu’un accord avec l’Iran a été « finalisé » et annoncé la réouverture du détroit d’Ormuz.

« L’accord avec la République islamique d’Iran est désormais finalisé », a écrit le locataire de la Maison Blanche sur sa plateforme Truth Social.

« J’autorise la réouverture sans droits de passage du détroit d’Ormuz et, parallèlement, la levée immédiate du blocus naval imposé par les États-Unis », a ajouté le président américain.

« Navires du monde entier, mettez vos moteurs en marche ! Que le pétrole coule à flots ! », a-t-il écrit.

Jeudi, le président US avait déclaré qu’un « très bon accord » avait été trouvé avec Téhéran et évoqué une possible signature en Europe dans les prochains jours.

Trump avait, par ailleurs, affirmé que le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a validé l’accord avec les États-Unis.

LR/MAP

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