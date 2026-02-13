SM le Roi préside la cérémonie du lancement de l’usine Safran de trains d’atterrissage à Nouaceur

Partager Facebook

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, a présidé, vendredi au Palais Royal à Casablanca, la cérémonie de présentation et de lancement du projet de réalisation à Nouaceur d’une usine de production des trains d’atterrissage du groupe Safran, un projet qui conforte le Maroc en tant que destination de choix et véritable acteur industriel intégré au cœur de l’économie mondiale.

Considéré comme l’un des plus grands Centres de fabrication de systèmes d’atterrissage au monde de “Safran Landing Systems”, le nouveau site industriel, qui sera implanté au coeur de la plate-forme industrielle intégrée dédiée aux métiers de l’aéronautique et de l’espace “Midparc” de Nouaceur, viendra doter le Royaume d’un segment industriel des plus pointus : usinage de précision, assemblage de haute technicité, essais, certification et maintenance avancée.

Dédiée à l’Airbus A320, cette usine, qui sera construite au meilleur état de l’art et dotée d’outils de production modernes et performants, témoigne de l’attachement que SM le Roi accorde au développement industriel du Maroc et met en lumière la dynamique industrielle sans précédent impulsée par le Souverain pour faire du Royaume une plateforme industrielle compétitive à l’échelle mondiale.

Au début de cette cérémonie, il a été procédé à la projection d’un film institutionnel qui met en avant la trajectoire d’excellence opérée par le Maroc, sous l’impulsion de SM le Roi, axée sur la modernisation et l’innovation industrielle, et ayant permis au Royaume, grâce à des ressources humaines hautement qualifiées et des infrastructures industrielles et logistiques de premier plan, de s’affirmer comme référence mondiale dans le domaine de l’aéronautique.

A cette occasion, le ministre de l’Industrie et du Commerce, M. Ryad Mezzour, a prononcé une allocution devant le Souverain dans laquelle il a affirmé qu’en deux décennies, le Maroc, guidé par la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi, s’est hissé au rang de plateforme aéronautique de référence mondiale.

Dans cette épopée aéronautique marocaine, le groupe Safran, partenaire du Royaume depuis plus d’un quart de siècle, occupe une place singulière, dans la mesure où il a accompagné la montée en gamme de l’industrie aéronautique marocaine et de ses compétences, a assuré M. Mezzour.

Ce partenariat historique se confirme et se renforce davantage grâce à l’usine de nouvelle génération de “Safran Landing Systems”, qui sera réalisée sur un foncier de plus de 7 hectares, a-t-il précisé.

Pour M. Mezzour, la fabrication au Maroc des systèmes de trains d’atterrissage est une preuve de la maîtrise par le Royaume de technologies complexes et un nouveau pas vers la consolidation de l’intégration industrielle du pays dans les chaînes de valeur mondiales de l’aéronautique.

Ce projet offre aussi des perspectives pour faire briller les jeunes talents marocains, a souligné le ministre, faisant observer que 25.000 talents reconnus à l’échelle mondiale font, déjà, vibrer les chaînes de production de l’aéronautique nationale.

Pour sa part, le président du Conseil d’Administration du Groupe Safran, M. Ross McInnes, a rappelé le lancement, en octobre dernier, sous la présidence de SM le Roi du complexe industriel de moteurs d’avions de Safran, se disant ravi de poursuivre avec le Maroc cette “épopée technologique et d’embarquer le Royaume dans une nouvelle aventure : celle de la production de systèmes particulièrement critiques à bord des avions – les trains d’atterrissage”.

Il s’agit, selon McInnes, de la création d’une des plus grandes usines au monde pour les équipements et les trains d’atterrissage, une plateforme industrielle qui abritera des procédés de haute technologie et des expertises clés du Groupe.

“Ce qui nous permettra d’accompagner la montée en cadence de la production de la famille Airbus A320 et de préparer la prochaine génération d’avions court et moyen-courriers”, a-t-il expliqué, notant que cette usine jouera un rôle majeur pour développer un schéma industriel résilient et agile, à routes industrielles courtes, car elle sera située à proximité géographique des sites d’assemblage actuels de Safran et des lignes d’assemblage européennes d’Airbus.

Cette usine, qui représente un investissement de plus de 280 millions d’euros, créera 500 emplois à terme et sera alimentée à 100 % en énergie décarbonée, a-t-il dit, faisant savoir que ce projet permettra également d’entraîner dans son sillage de nouveaux fournisseurs au niveau de l’écosystème marocain.

Ce nouveau site est bien plus qu’un investissement industriel; il reflète l’importance que le Royaume a pour notre Groupe, a souligné M. McInnes, assurant que tout cela est rendu possible car le Groupe ne produit pas au Maroc – pays stratégique pour Safran – mais avec le Maroc.

Par la suite, SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a présidé la cérémonie de signature du protocole d’accord relatif à l’installation de l’usine de production des trains d’atterrissage du groupe Safran à Nouaceur. Il a été signé par MM. Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, Karim Zidane, ministre délégué chargé de l’investissement, de la gouvernance et de l’évaluation des politiques publiques, et Ross McInnes, président du Conseil d’Administration du groupe Safran.

Leader mondial n°1 des fabricants de moteurs d’avions court et moyen-courrier et 3e acteur aéronautique mondial hors avionneurs, le groupe Safran renforce davantage sa présence au Maroc où il a choisi de s’implanter depuis 25 ans, témoignant, ainsi, de la montée en puissance de la base aéronautique marocaine édifiée grâce à la Vision clairvoyante et au Leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

LR/MAP