Rabat | SM le Roi accomplira vendredi la prière de l’Aïd Al Fitr à la mosquée « Ahl Fès »

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Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, accomplira vendredi 1er Chaoual 1447 de l’Hégire correspondant au 20 mars 2026, la prière de l’Aïd Al-Fitr béni à la mosquée “Ahl Fès” au Mechouar à Rabat, annonce un communiqué du Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie.

Traduction de ce communiqué :

“Le Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, accomplira, vendredi 1er Chaoual 1447 de l’Hégire, correspondant au 20 mars 2026, la prière de l’Aïd Al-Fitr béni à la mosquée “Ahl Fès” au Mechouar à Rabat.

La prière de l’Aïd sera retransmise en direct sur les ondes de la radio et à la télévision à partir de 10H00″.

LR/MAP