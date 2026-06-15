Industries manufacturières | Baisse de l’indice de la production de 1,4% au T1-2026 (HCP)

Par Le Reporter.ma 15/06/2026 Actualités, Entreprises Laisser un commentaire

Industries manufacturières | Baisse de l’indice de la production de 1,4% au T1-2026 (HCP)

L’indice de la production des industries manufacturières hors raffinage de pétrole a enregistré une baisse de 1,4% au cours du premier trimestre 2026 par rapport à la même période de 2025, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Cette diminution s’explique essentiellement par la baisse des indices de production dans plusieurs branches, en particulier la « fabrication d’autres produits minéraux non métalliques» (8,6%), les « industries alimentaires » (3,5%), l’«industrie de l’habillement » (8,1%), la « fabrication d’équipements électriques » (11,3%), la «fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements» (5,8%), l’«industrie chimique» (1,4%) et la «métallurgie» (8,9%), explique le HCP dans sa récente note d’information relative à l’indice de la production industrielle, énergétique et minière (IPIEM).

En revanche, l’«industrie automobile» a enregistré une hausse de 4,5%, tandis que ceux de la «fabrication d’autres matériels de transport», l’«industrie pharmaceutique», la «fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques» et la «fabrication de boissons» ont augmenté respectivement de 28,2%, 4,5%, 7,1% et 2,1%.

Par ailleurs, l’indice de la production des industries extractives a enregistré une baisse de 1,9%, résultant de la baisse de l’indice des «produits divers des industries extractives» de 2% et de la hausse de celui de la production des «minerais métalliques» de 0,7%.

Enfin, l’indice de la production de l’énergie électrique a enregistré, de son côté, une baisse de 3,7%.

LR/MAP

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