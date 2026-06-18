M. Bourita reçoit un envoyé spécial du Président de la République de Gambie porteur d’un message écrit à SM le Roi

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Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a reçu, jeudi à Rabat, M. Sering Modou Njie, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Gambiens de l’étranger, envoyé spécial du Président de la République de Gambie, M. Adama Barrow, porteur d’un message écrit à Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette rencontre, M. Njie a magnifié les liens d’amitié et de fraternité unissant les deux pays et la volonté commune de renforcer le partenariat stratégique bilatéral, conformément à la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président Adama Barrow.

Le chef de la diplomatie gambienne a salué aussi l’excellence des relations unissant le Royaume du Maroc à la République de Gambie, ainsi que les liens cordiaux et mutuellement bénéfiques entre les deux pays, fondés sur des valeurs partagées d’amitié, de fraternité et de solidarité.

Il a également réitéré la ferme détermination de son pays à renforcer la coopération bilatérale dans des domaines d’intérêt commun.

LR/MAP