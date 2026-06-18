Session ordinaire 2026 | 1.074 détenus décrochent leur baccalauréat (DGAPR)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le nombre des détenus ayant réussi les épreuves de la session ordinaire de l’examen national unifié de baccalauréat pour l’année 2026 a atteint 1.074, a annoncé la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR).

Dans un communiqué publié à la suite de l’annonce des résultats de cette session de juin par le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, la DGAPR précise que sur 2.466 candidats ayant passé ces épreuves, les admis représentent un taux de réussite de 44%, contre une moyenne nationale de 37,4% dans la catégorie des candidats libres.

La même source fait également état d’une hausse de 147% des détenus ayant obtenu leur baccalauréat par rapport à la session ordinaire de 2025.

Par ailleurs, 868 pensionnaires des établissements pénitentiaires (35,2%) ont droit à la session de rattrapage, note la même source, ajoutant que 409 détenus ont obtenu le baccalauréat avec mention (assez bien, bien ou très bien), soit 38,08% de l’ensemble des admis.

Dans ce sens, la DGAPR a salué ces résultats, tout en invitant les pensionnaires à persévérer dans leurs études en vue de réussir de nouvelles étapes académiques.

En outre, la DGAPR appelle les administrations des différents établissements pénitentiaires à redoubler d’efforts afin d’offrir un environnement propice au bon déroulement des épreuves de rattrapage, conclut le communiqué.

LR/MAP