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Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Gambiens de l’étranger M. Sering Modou Njie a exprimé, jeudi à Rabat, les remerciements et la profonde gratitude du Président de la République de Gambie M. Adama Barrow, du gouvernement et du peuple gambiens à SM le Roi Mohammed VI pour Son soutien constant au développement socioéconomique de la Gambie.

Lors d’une déclaration à la presse à l’issue d’une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, le chef de la diplomatie gambienne a salué l’engagement exceptionnel de Sa Majesté le Roi pour le développement de la relation avec la Gambie, matérialisé par la signature entre les deux pays de plusieurs accords et l’initiation de projets importants, contribuant au renforcement de la coopération bilatérale et à la stimulation des échanges entre les peuples marocain et gambien.

Il a également mis l’accent sur les liens d’amitié et de fraternité unissant les deux pays et la volonté commune de renforcer le partenariat stratégique bilatéral, conformément à la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président Adama Barrow.

Au cours de cette rencontre, M. Njie, envoyé spécial du Président de la République de Gambie, a remis à M. Bourita un message écrit adressé à Sa Majesté le Roi par le Président Adama Barrow.

LR/MAP