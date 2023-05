La coopération parlementaire au centre d’entretiens entre Miyara et une délégation de l’American Jewish Committee

Partager Facebook

Le président de la Chambre des Conseillers, Naam Miyara a eu, mardi à Rabat, des entretiens avec une délégation de l’American Jewish Committee (Comité juif américain), axés sur l’importance de la coopération parlementaire bilatérale et multilatérale, ainsi que de la coordination parlementaire, en établissant des ponts permanents de consultation et de coordination et à travers l’échange des visites, ce qui renforcerait le dialogue et la tolérance.

Lors de cette rencontre, M. Miyara a salué la qualité des relations maroco-américaines ancestrales, se félicitant de la position constante de Washington au sujet de la question de l’intégrité territoriale du Royaume, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.

Il a aussi mis l’accent sur l’importance de la dimension parlementaire dans le développement des relations bilatérales, exprimant l’aspiration du parlement marocain à consolider les relations parlementaires bilatérales et multilatérales notamment avec les parlements avec lesquels ils partagent les mêmes valeurs, visions et priorités pour l’échange d’expériences et d’expertises.

A cette occasion, M. Miyara a évoqué les questions liées à la sécurité et l’immigration, la tolérance religieuse et la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, exposant par ailleurs les composition et les attributions de la deuxième Chambre du parlement marocain.

Il a aussi donné un aperçu des grands chantiers de développement initiés par SM le Roi Mohammed VI dans les domaines politique, économique, social et des droits, mettant en avant le développement que connaissent les provinces du Sud dans divers domaines.

M. Miyara a également mis l’accent sur l’importance du plan marocain d’autonomie comme cadre pour mettre un terme au conflit artificiel autour de l’intégrité territoriale du Royaume, se félicitant de la reconnaissance des États-Unis de la marocanité du Sahara.

Pour leur part, les membres de la délégation de l’American Jewish Committee, en visite de travail dans le Royaume, ont exprimé leur fierté d’être au Maroc, rappelant les relations d’amitié qui ont toujours uni le Maroc et les États-Unis.

Ils ont aussi exprimé leur admiration pour les potentialités dont regorge le Maroc dans plusieurs domaines, exprimant leur soutien à l’intégrité territoriale du Royaume et aux positions du Maroc.

A cet égard, les membres de la délégation ont mis en avant le développement que connaissent les provinces du Sud et les grands chantiers qui y sont lancés, soulignant en outre le rôle joué par le Maroc aux niveaux régional et international en matière de tolérance, de dialogue et de consolidation de la paix et de la sécurité internationales pour le bien-être et la prospérité de l’humanité.

