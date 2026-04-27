La NARSA alerte contre un faux site électronique usurpant son identité

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L’Agence Nationale de la Sécurité Routière (NARSA) a mis en garde contre un site électronique frauduleux qui utilise un lien portant le nom de l’agence et son identité visuelle, à des fins de manipulation et d’arnaque.

“Le faux site électronique en question prétend offrir, via le lien “https://narsa-govt.site/#Services”, un service officiel qui ne figure point parmi les services numériques dispensés par l’agence aux usagers”, indique un communiqué de la NARSA.

“Ce site n’appartient d’aucune manière à l’Agence et ne dispose d’aucune autorisation officielle pour fournir des services liés à celle-ci”, affirme le communiqué, ajoutant qu’”il aurait pour objectif de collecter les données personnelles et sensibles des utilisateurs de manière frauduleuse, notamment dans le cadre d’opérations d’hameçonnage (phishing)”.

La NARSA appelle l’ensemble des citoyens et des usagers à faire preuve de la plus grande vigilance face à ce type de liens électroniques suspects, en évitant de cliquer dessus et en prenant soin de vérifier les adresses des sites web officiels de l’agence: “https://perminou.narsa.gov.ma” et “www.narsa.ma”.

L’Agence exhorte également tous les usagers à ne pas saisir ni partager leurs informations personnelles ou données sensibles, notamment les informations bancaires et les mots de passe, sur de tels sites et à signaler immédiatement toute activité suspecte aux autorités compétentes.

LR/MAP